Рестораны Вильнюса предложили необычную услугу: на такой успех не рассчитывали

В Старом городе литовской столицы по-прежнему проходит реконструкция улиц. DELFI недавно писал о проблемах предпринимателей на ул. Вильняус, а вот рестораны на ул. Савичяус, где также проходят работы, на ситуацию не жалуются. Все пять местных ресторанов, несмотря на ремонт улицы, вынесли столики на улицу и открыли ресторан под открытым небом.

Владелец ресторана Balzac Том Тейтен рассказал, что идея вынести столики появилась из-за снижения оборота из-за строительных работ. "Потеплело, мы вынесли столики во внутренний двор, однако посетители неохотно шли на реконструируемую улицу", – начал он.

По словам Тейтена, в начале реконструкции клиенты еще заглядывали в ресторан. "Когда начали устанавливать заборы, знаки, мы почувствовали, что это плохо. Можно сказать, число посетителей сократилось в два раза", – сказал он.

По его словам, сначала на улицу вынесли один столик – для самых смелых: "Сначала люди неохотно садились за него, скорее это была акция, предложение для самых смелых, поужинать на ул. Савичяус".

Однако выложенное в фейсбук фото одинокого столика получило популярность. Тогда решили поставить больше столиков.

"Мы увидели, что людям интересно, они фотографируют, принимают это за шутку. Тогда все рестораны на этой улице решили вынести столики и организовать концерт. Первая пятница была грандиозной: одновременно здесь собралось около 3000. Сейчас каждые выходные мы стараемся проводить концерты, не нарушая покоя клиентов", – рассказал Тейтен.

Сейчас уже реконструкция улицы подходит к концу. Огорожена лишь небольшая ее часть. однако предприниматели хотят добиться, чтобы в выходные движение автомобилей по этой улице было запрещено, как на проспекте Гедиминаса - с 18 ч. в пятницу до утра в понедельник.

Представитель Вильнюсской мэрии Виргиниюс Паужа сказал, что работы на ул. Савичяус должны закончиться до 30 июня.

Он также сказал, что знает о желании предпринимателей сделать эту улицу пешеходной на выходные дни, сейчас мэрия это предложение обсуждает.