Решение о сносе поместья Виюнеле может коснуться и Ландсбергиса

Может ли случиться такое, что после того, как снесут поместье Виюнеле в Друскининкай, придется снести дом профессора Витаутаса Ландсбергиса в Паланге? Такой вопрос был задан Генпрокуратуре, пишет Lietuvos rytas.

Снести поместье Виюнеле в конце прошлого года решил Вильнюсский окружной суд. Сейчас это решение может "ударить" по множеству людей, которые купили дома в Паланге, в их числе и патриарх консерваторов Витаутас Ландсбергис.

Из аргументов суда видно, что необходимо снести еще как минимум 20 построек в Друскининкай и почти 200 – в Паланге.

Все эти здания построены во второй защитной зоне курорта, а в соответствии с решением суда, там нельзя строить жилые дома.

Выступить в защиту общественного интереса и снести постройки в этой зоне у генпрокурора просят 18 членов горсовета Друскининкай.