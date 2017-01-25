Решение о сносе поместья Виюнеле может коснуться и Ландсбергиса

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ELTA
среда, 25 января 2017 г. 07:36
Может ли случиться такое, что после того, как снесут поместье Виюнеле в Друскининкай, придется снести дом профессора Витаутаса Ландсбергиса в Паланге? Такой вопрос был задан Генпрокуратуре, пишет Lietuvos rytas.
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Снести поместье Виюнеле в конце прошлого года решил Вильнюсский окружной суд. Сейчас это решение может "ударить" по множеству людей, которые купили дома в Паланге, в их числе и патриарх консерваторов Витаутас Ландсбергис.

Из аргументов суда видно, что необходимо снести еще как минимум 20 построек в Друскининкай и почти 200 – в Паланге.

Все эти здания построены во второй защитной зоне курорта, а в соответствии с решением суда, там нельзя строить жилые дома.

Выступить в защиту общественного интереса и снести постройки в этой зоне у генпрокурора просят 18 членов горсовета Друскининкай.

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