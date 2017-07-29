Решена судьба плотины в Бельмонтасе

Несмотря на то, что природоохранники призывали снести плотину в Бельмонтасе, это известное место в Вильнюсе сохранят.

"Мы считаем это место одним из наиболее привлекательных объектов Павильнюсского регионального парка, это очень важный элемент ландшафта, он был создан не природой, а человеком. Мы всегда были за сохранение плотины", – сказал старший архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис. По его словам, разваливающуюся плотину восстановят.

Представитель Вильнюсской мэрии Арунас Висоцкас сказал, что мэрия еще в июне стала направлять воду по пути миграции рыб и находящемуся рядом с плотиной каналу. В русле реки поместили около мешки с примерно 420 тоннами песка, но после сильного ливня часть мешков смыло.

"После того как спал уровень воды в реке, остановить течение пытались не раз – из камней сформировали искусственный водопад, сформировали запруду. Поменять направление удалось, Но через некоторое время плотина не выдержала большого количества воды", – сказал Висоцкас.

По его словам, после последнего ливня трещины появились в средней колонне, на несколько частей раскололись обе плиты. В ближайшее время мэрия планирует встречу со специалистами и обсуждение вопроса реставрации плотины, которая находится в аварийном состоянии. Работы по остановке течения воды стоили городу 20 000 евро.

Министерство охраны окружающей среды выступало за уничтожение плотины, которая мешает миграции рыб.

17 июля комплекс построек в Бельмонтасе, Леонишкской французской мельницы, был внесен в список объектов культурного наследия, это значит, что плотину не снесут.

Однако этим довольны не все.

"Мы видим, что река сама восстанавливается, мы должны ей помочь в этом, не мешать. Лучше бы мэрия занялась спасением горы Гедиминаса, а не тратила бы деньги на сохранение бетонных блоков. Я надеюсь, что после еще одного ливня, который поможет реке, она рухнет, поскольку любая запруда - нарушение естественной экосистемы реки", – сказал ихтиолог Антанас Контаутас.

Хозяин развлекательного центра Анупрас Мишейкис сказал DELFI, что в мире не было ни одного случая, когда в историческом месте снесли подобную плотину.

Но представитель министерства Вилмантас Грайчюнас сказал, что таких случаев - множество. По его словам, во Франции, в Испании, в Германии и других странах Европы, в США снесли множество плотин, построенных в XIX и начале XX века.

Грайчюнас напомнил владельцу развлекательного центра в Бельмонтасе, что 3 апреля 2017 года он обещал мэрии и министерству отремонтировать плотину за свой счет.