Решена давняя проблема ярмарки Казюкаса

С 3 марта весь центр литовской столицы в 414–ый раз займет ярмарка Казюкаса. "Ярмарка совершенствуется", – сказал организатор ярмарки Витянис Урба.

По словам организаторов, в этом году ярмарка будет более современной. Обещают решить давнюю проблему ярмарки - исключительно наличный расчет, у посетителей ярмарки появится возможность расплатиться платежными картами, а возить людей будет Uber. Возможность безналичного расчета предоставит Swedbank.

"Ежегодно посетители ярмарки хотят увидеть что-то новое и интересное, поэтому в этом году мы объединим традиционные ремесла и современные тенденции.

Можно будет купить не только деревянные ложки, но и работы молодых литовских дизайнеров, попробовать блюда не только литовской кухни, но и других народов, найти развлечение для себя и своей семьи", – рассказал Урба.

Кроме того, ждет еще одно новшество – в этом году пространство ярмарки будет разделено на зоны, поэтому посетители ярмарки легче найдут интересующий их сектор.

В этом году на ярмарку съедутся участники из 16 стран, всего 600 участников из-за рубежа.

Недалеко от Лукишкской площади резчик по дереву Виргилиюс Вайчюнас планирует установить рекорд - вырезать самые большие клумпес (деревянные башмаки).

"Буду работать, сколько потребуется, чтобы сделать аутентичную пару клумпес высотой более двух метров. Мне нравятся вызовы!", – сказал Вайчюнас, который начнет работу за несколько дней до ярмарки и планирует завершить в субботу, 4 марта.

Символ ярмарки в этом году – бочка. В этом году она будет представлять собой мобильную сцену.

В Старом городе ярмарка Казюкаса займет 17 км улиц. Официальная церемония открытия ярмарки состоится 3 марта в 15.00 ч.