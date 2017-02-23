Решающий день: очная ставка подозреваемых в убийстве ребенка

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ru.DELFI.lt
четверг, 23 февраля 2017 г. 15:38
Подозреваемые в жестоком убийстве 4-летнего ребенка Гедиминас Контянис и Моника К. встречаются во время очной ставки. После этой важной части расследования должно выяснится, била ли мальчика его мать.
Įtariamieji vaiko nužudymu atvežti į Kauno VPK
© DELFI / Rafael Achmedov

Женщина утверждает, что не била мальчика, Контянис утверждает обратное. 23 февраля во время очной ставки попробуют выяснить, применяла ли мать насилие в отношении ребенка. Это одно из самых важных обстоятельств в этом деле.

Специалисты выяснили, что во время совершения преступления молодые люди находились в состоянии наркотического опьянения.

Обоих подозреваемых в четверг доставили в здание ГКП Каунасского округа. Там состоится очная ставка, а поле нее - допрос Моники К.

По дороге в комиссариат Моника К. свое лицо не прятала, Контянис закрывал лицо.

Почти месяц назад в Кедайняй матерью и сожителем был жестоко избит 4-летний Матас, который от полученных травм скончался.

На теле мальчика эксперты насчитали следы 135 ударов. С такой жестокостью практически не доводилось встречаться даже прокурорам с большим стажем.

"Это трудно себе представить, как по такому маленькому тельцу били столько раз", – сказал DELFI прокурор Витаутас Гатавяцкас, отметив, что это не окончательное число ударов, эксперты сказали, что их было не меньше 135.

Немало ударов пришлось по голове. Контянис не отрицает, что бил ребенка и ударил его по голове. Но он указал, что била мальчика и его мать. В таком случае ответственность ляжет на них обоих.

Нет вопросов в связи с виной Контяниса – он ее признает. Однако после дачи показаний в квартире, где произошло преступление, возник вопрос в связи с ролью матери мальчика.

Она не отрицает, что толкала мальчика, но говорит, что не била его. Похоже, прокуроры ей не верят.

"Из того, как все выглядит, можно сделать вывод, что ребенка била и мать", – сказал Гатавяцкас.

Подозреваемые дали разные показания на месте происшествия, поэтому надеются, что очная ставка в четверг расставит все по местам.

Подозреваемые рассказали прокурорам, что произошло в то утро 24 января.

По их словам, это было обычное утро. Утром Матас учил цифры. Поскольку не все у него получалось произнести, это вызвало агрессию со стороны матери и ее сожителя. Мальчик был избит.

DELFI напоминает, что поздно вечером 24 января поступило сообщение о том, что в Кедайняй избит ребенок. 4-летний Матас 27 января утром от полученных травм скончался в больнице.

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