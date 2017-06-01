Решается вопрос расселения зубров

Государственная служба охраняемых территорий при Министерстве охраны окружающей среды организует конференцию "Зубры в Литве: актуальные вопросы и решения". Конференция состоится 2 июня в Национальном центре охраняемых территорий. на нее приглашают природоохранников, фермеров, охотников, представителей муниципалитетов и СМИ.

Сейчас в природе зубры водятся в Кедайняйской, Паневежской и Радвилишкской мэриях. Популяцию искусственно расселили на территории, где ведется активная сельскохозяйственная деятельность. В таком регионе зубры зависимы от сельскохозяйственной деятельности, кроме того, наносят значительный ущерб фермерам, поедая и вытаптывая растения на полях.

В 1969-1972 гг. 10 зубров привезли в Пашиляйский зубровник из России. Первых появившихся на свет в зубровнике зубров выпустили на волю в 1973 году. В 2012 г. на воле жили 82 зубра, а в 2016 г. – 182.

Еще одна проблема - литовская популяция зубров, обитающая на воле, не может соединиться с другими популяциями. Поэтому велика вероятность инцеста. Проведенные в 2015 г. исследования показали, что генетическое разнообразие литовских зубров бедное.

Наилучший способ решения проблемы – переселение зубров в регион, находящийся ближе к популяциям зубров других стран. Если бы хотя бы часть зубров жила в южной части страны, то появилась бы возможность их смешения с популяциями белорусских и польских зубров.

Адаптационный загон планируют оборудовать в Дзукийском национальном парке, в Дайнавской пуще. Рядом находится Стегайляйский природный комплекс, в котором смогут жить зубры после того, как их выпустят на волю. Общая площадь этого комплекса - 540 га, там преобладают плодородные и влажные почвы, что обуславливает разнообразие леса.