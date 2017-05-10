Реконструкция Лукишкской площади: страсти разгораются вокруг лип

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ru.DELFI.lt
среда, 10 мая 2017 г. 08:02
Реконструкция столичной Лукишкской площади вызвала настоящую бурю. Разногласия появились не только из-за будущего памятника, который должен появиться в центре площади. Сейчас разгорелся конфликт и из-за лип, которые Вильнюсская мэрия намерена спилить.
Lukiškių aikštės rekonstrukcija
© DELFI / Andrius Ufartas

На этот раз столкнулись интересы мэрии и любителей природы: в проекте предусмотрена вырубка нескольких десятков лип. Утверждают, что деревья уже старые и сухие, что они представляют опасность для людей. Некоторые растут там, где должна пройти велодорожка.

Выдано разрешение на вырубку 21 липы из 240. Министерство охраны окружающей среды намерено пересмотреть это решение. Вице-министр Мартинас Норбутас сказал, что липы разрешат убрать, если действительно нет возможности из спасти.

Вице-министр отметил, что новые деревья, которые планируют посадить в этом месте, еще долго будут формировать такую крону, как столетние растущие там липы и соответственно не смогут приносить городу такую пользу в очищении воздуха, как теперешние деревья.

Представитель организации "Давайте пасем вильнюсские деревья" Катаускайте отметила, что недостаточно оснований для вырубки дерева, если на этом месте хотят сделать велодорожку - эти вещи неравноценны.

"К деревьям не относятся как к чему-то ценному. Думают лишь о том, как осуществить те или иные строительные работы без дополнительных расходов. тогда, конечно, проще вырубить все деревья, здоровые и не и проложить велодорожку", – сказала собеседница.

Архитектор компании Vilniaus planas Юрга-Силвия Вечерските-Шимелюне и представитель Вильнюсской мэрии Гедре Чепоните являются авторами проекта. Вечерските-Шимелюне утверждает, что липы осмотрели профессионалы и пришли к выводу, что они больны и представляют опасность для людей и здоровых деревьев.

"Проект согласован с Департаментом культурного наследия, получены разрешения на вырубку некоторых деревьев. Деревья осмотрело множество специалистов. Ведутся переговоры, но мнения есть всякие", - сказала архитектор.

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