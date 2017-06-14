Рейтинги Сквернялиса снижаются вместе с доверием правительству

Рейтинг главы правительства Саулюса Сквернялиса снизился почти на 6%, значительно снизился и рейтинг возглавляемого им правительства.

Таковы данные опроса, проведенного по заказу DELFI 19-25 мая компанией Spinter tyrimai.

Участники опроса по-прежнему считают Сквернялиса наиболее подходящим на пост премьер-министра политиком и общественным деятелем, однако уровень доверия к нему снизился на 5,9%. За него высказался 31% участников опроса, а в апреле его поддерживали 36,9% (в марте 40,6%).

Профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Томас Янелюнас сказал DELFI, что такой результат - сигнал премьеру. "Скорее всего, этот результат начинает отражать разочарование, растущее в обществе, поскольку Сквернялис до сих пор не демонстрирует конкретных результатов как глава правительства и лидер, который должен начать реформы и оправдать те ожидания, которые сам же вызвал", - сказал он.

Сам премьер-министр не пожелал оценивать результаты опроса. "Комментария на эту тему не будет", – указал его советник Томас Бержинскас.

Уже месяц назад фиксировалось снижение рейтинга Сквернялиса, которое связывали с реформами в сферах здравоохранения, образования и управления государством. По мнению Янелюнаса, премьер отчасти был прав, поскольку когда начинаешь говорить о каких-то предложениях, появляются группы общества, их не одобряющие.

"На общественное мнение влияет и критика реформ. Скажем, антиалкогольная кампания - пример, когда сначала ожидания общества были положительными, поскольку всем ясна проблема, все хотят перемен. Однако обсуждение реформы и принятые решения эти ожидания значительно меняют, вызывают разочарование, поскольку делают не то, чего ожидали люди. Об этом в своем годовом докладе на минувшей неделе говорила и президент Литвы Даля Грибаускайте: дискуссии должны были сплотить общество и получить его доверие, превратились в хаотичное решение второстепенных задач, что вызвало недовольство", – сказал политолог.

Он не исключил возможности, что на рейтинг премьера могли повлиять и некоторые его резкие заявления, звучавшие в последнее время. Сквернялис критиковал своих партнеров по коалиции социал-демократов так, что казалось, что их хотят выбросить из правящей коалиции, за то, что во время концерта против поправок к закону о контроле над алкоголем, бросили шутку о полицейском государстве, на что премьер ответил, что альтернативой может стать криминальное государство и т.п.

На фоне снижения рейтинга Сквернялиса несколько стабилизировался рейтинг лидера "крестьян" Рамунаса Карбаускиса. По данным Spinter tyrimai, сейчас его поддерживают 4,5% участников опроса (в апреле 4,3%).

Опрос Spinter tyrimai показал, что несмотря на падение рейтинга Сквернялиса, другие политики значительно отстают от него. Вторым в этом рейтинге следует лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис с 6% голосов, кроме того, это на 0,7% меньше, чем в апреле.

По его словам, несмотря на падение рейтинга Сквернялиса, доверие общества к его потенциальным соперникам минимальное. "Это показывает, что никто не берет на себя роль альтернативного лидера и реально не пользуется падением рейтинга Сквернялиса", – сказал Янелюнас.

Опрос также показал, что доверие к правительству Сквернялиса снизилось почти в два раза – с 4,8% до 2,2%. Однако, по словам главы Spinter tyrimai Игнаса Зокаса, это снижение не стоит расценивать как значимое, поскольку оно находится в пределах погрешности (3,1%).

Однако, по словам Зокаса, если учесть общий показатель положительной и отрицательной оценки правительства, видны значимые перемены. "Скорее положительно" деятельность правительства сейчас оценивают 24,8% респондентов (в апреле 33,9%), значит падение составило 9,1%.

А "скорее отрицательно" деятельность правительства оценивают на 4,2% больше респондентов (с 30 до 34,2%).

Согласно результатам общественного мнения, если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, то за Литовский союз крестьян и зеленых голосовали бы 19% участников опроса. За месяц рейтинг снизился на 0,9%. В пределах допустимой погрешности снизился и рейтинг консерваторов – в апреле за них намеревались голосовать 14,6% участников опроса, а в мае - 13,1%.

"Трудно объяснить, почему не растет рейтинг консерваторов. Это может быть связано и с деятельностью Габриэлюса Ландсбергиса, их лидера. Он больше "не тянет" партию наверх", – сказал Янелюнас.