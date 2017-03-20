Рейтинги премьера Литвы продолжают расти

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BNS
понедельник, 20 марта 2017 г. 11:13
Наиболее популярным общественным деятелем в Литве остается делегированный Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ) премьер-министр Саулюс Сквернялис, ему симпатизирует больше жителей страны, чем месяц назад, показывают обнародованные в минувшую субботу газетой Lietuvos rytas результаты опроса.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

С. Сквернялис получил поддержку 72,5% опрошенных (в феврале было 70,7%), негативного мнения о нем 9,4% респондентов (в феврале 7,4%).

Второй по популярности у жителей страны является президент Даля Грибаускайте - симпатизирующих ей жителей тоже стало больше (с 61,7% в феврале до 64,3% в марте). Негативно к президенту относятся 20,2% респондентов (в феврале 21,1%).

За месяц заметно выросли рейтинги председателя сейма, представителя ЛСКЗ Виктораса Пранцкетиса. Он сейчас на третьей позиции в рейтингах популярности общественных деятелей (с поддержкой 51,6%, в феврале было 41,5%). Не симпатизируют В. Пранцкетису 11,8% респондентов (в феврале было 10,2%).

На четвертом месте в рейтинге - министр иностранных дел Линас Линкявичюс (поддержка 47,5%, негативное отношение 17,4%), на пятом - мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис (поддержка 42,6%, негативное отношение 19,7%).

Согласно данным опроса, наилучшим образом интересы жителей страны представляет президент Д. Грибаускайте - в марте так считали 18,9% опрошенных, а месяц назад - 15,9%.. Премьер С. Сквернялис занимает вторую позицию в этом рейтинге с 16,6% поддержки (14,2%), на третьем месте - глава ЛСКЗ Рамунас Карбаускис с 6,9% поддержки (столько же было и в феврале), на четвертом - социал-демократ Альгирдас Буткявичюс с 4% (3,6%), на пятом - лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис с 3,9% (3,7%).

Компания Vilmorus провела опрос общественного мнения по заказу газеты 8-12 марта 2017 года.

BNS
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Общество

Рейтинги премьера Литвы продолжают расти (9)

Saulius Skvernelis
Наиболее популярным общественным деятелем в Литве остается делегированный Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ) премьер-министр Саулюс Сквернялис, ему симпатизирует больше жителей страны, чем месяц назад, показывают обнародованные в минувшую субботу газетой Lietuvos rytas результаты опроса.

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