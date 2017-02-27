Рейтинг Сквернялиса растет, "крестьян" - падает

"Что-то существенно заколебалось в общественном мнении - одна политическая сила, одна группа, а С.Сквернялис - вверх (рейтинг), Р. Карбаускис - вниз. Больше всего пострадал Р. Карбаускис", - прокомментировал BNS результаты последнего опроса директор Vilmorus Владас Гайдис.

Самая высокая популярность по-прежнему - у премьера С. Сквернялиса, его рейтинг в феврале составляет почти 71% - граница рейтинга - 70,7%, а месяц назад - в январе он пользовался поддержкой 68,3% респондентов. Негативное отношение к С. Сквернялису сейчас у 7,4% участников опроса, в январе такое отношение было к нему у 10,1% опрошенных.

Между тем рейтинги лидера ЛСКЗ Р. Карбаускиса падают.

"В декабре его положительно оценивали 52% (участника опроса), а неблагоприятно - 16%. Это был самый высокий результат. В январе поддержка Р. Карбаускиса упала до 46%, негативно к нему относилось уже 23% респондентов, а в феврале рейтинг поддержки упал до 37%, а о негативном отношении к нему заявили уже 34% опрошенных. Это показывает, что он едва удерживает положительный баланс. Если будет такая тенденция, то скоро он станет одним из самых непопулярных людей", - сказал глава Vilmorus.

Стабильно вторую позицию по популярности занимает президент Даля Грибаускайте - с рейтингом поддержки 61,7%. Примерно так же было и в январе. Негативно к президенту относилось 21,1% опрошенных (19,7%).

Третий по популярности - министр иностранных дел Линас Линкявичюс с 46,3% поддержки (49,2% в январе), а четвертый - спикер сейма Викторас Пранцкетис с 41,3% поддержки (49,2%).

Рейтинг "крестьян" снижается



Тем временем, доверия к правящему Литовскому союзу крестьян и зеленых (ЛСКЗ) у жителей Литвы немного поубавилось, однако эта партия по-прежнему остается на вершине рейтинга популярности, показывает новый опрос Vilmorus, результаты которого публикует газета Lietuvos rytas.

Если бы выборы в парламент проходили в следующее воскресенье, то за эту партию проголосовали бы 23,6% опрошенных, а в январе таких было 25%.

Вторая по популярности - оппозиционная партия Союз отечества - Христианские демократы Литвы, за которую отдали бы голоса 12,1% респондентов (10,4% в январе). За правящую Литовскую социал-демократическую партию проголосовали бы 9,6% респондентов (9,9%), за оппозиционное Литовское либеральное движение - 4,3% (5%), за Партию труда - 3,3% (2%) жителей. За Избирательную акцию поляков Литвы - Союз христианских семей и партию "Порядок и справедливость" голоса бы отдали по 2,7% (2,2%) жителей.

13,1% (в январе 14,5%) респондентов сказали, что вообще не пошли бы голосовать, а 20,3% (20,2%) ответили, что не знают, за кого голосовать.

Компания Vilmorus проводила опрос 10 - 15 февраля 2017 года.