Рейтинг правящих "аграриев" в Литве вновь упал

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BNS
понедельник, 17 июля 2017 г. 12:10
В июле этого года рейтинг правящего Литовского Союза крестьян и зелёных (ЛСКЗ) вновь упал, а оппозиционный Союз Отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ, консерваторы) незначительно его опередил, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Vilmorus и опубликованные газетой Lietuvos rytas.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Если говорить о партиях, возможно есть тая сенсация - Союз Отечества -первый, а на втором месте ЛСКЗ - это впервые, я не помню, когда они (консерваторы – BNS ) были первыми. Это не их заслуга, просто рейтинг ЛСКЗ седьмой месяц подряд снижается, падает - около 13% жителей страны голосовали бы за них, а среди тех, кто пошел бы на выборы, их было бы 22%, между тем, за консерваторов голосовали бы 13,5% и 23,5% - голосующих", – сообщил BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.

По его словам, в июне обе партии были почти на равных позициях: "Стабильная и очевидная тенденция".

По данным опроса, в июле за ЛСКЗ проголосовали бы 12,9% опрошенных (в июне – 15,7%), за консерваторов – 13,5% (15,5%).

В. Гайдис утверждает, что рейтинг социал-демократов в июле почти не изменился, он составил 9,7% (в июне - 10,7%), за ними традиционно следовали либералы с 4,9% (5%), а пятипроцентный заградительный барьер выборов в сейм по партийным спискам преодолели бы в целом семь партий.

Опрос Vilmorus проводился 30 июня - 9 июля.

Результаты опроса, опубликованного в пятницу и поведенного компаний RAIT по заказу агентства BNS , показали, что консерваторы по популярности почти догнали "аграриев" - за них готовы проголосовать 19% опрошенных, а за консерваторов -16%.

BNS
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