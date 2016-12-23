Regitra меняет цены на услуги

Государственная компания Regitra информирует жителей о том, что с Нового года изменятся цены на ее услуги.

Эти изменения касаются клиентов, заказывающих водительские удостоверения, регистрацию автомобилей или доставку номеров на дом.

С 3 января 2017 г. доставка водительского удостоверения будет стоить 6,99 евро (с НДС), доставка документов регистрации авто - тоже 6,99 (с НДС), а номеров - 8,00 евро (с НДС).

Доставка номера на велосипеды - 6,00 евро.

Изменятся и цены на экзамены по вождению.

При сдаче экзамена на категорию A Regitrа придется платить 25,00 евро.

В последний раз цены на услуги Regitra менялись в 2014 г.