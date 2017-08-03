Реформа госслужбы: меньше работников, сократятся надбавки

Государственных служащих будет меньше, работодатель получит больше свободы в определении их зарплаты, немного сократятся надбавки, отбор служащих будет централизованным, они получат больше отпускных дней и премий за хорошую работу.

Так представляет себе государственную службу министерство внутренних дел, инициирующее эту реформу. Изменения еще должны утвердить правительство и сейм.

Сейчас государственные служебные отношения регламентируются согласно порядку, утвержденному 15 лет назад. Министерство утверждает, что более чем за десять лет в этой сфере произошли существенные изменения в регламенте отбора на госслужбу, оценке деятельности служащих, однако это вскрыло и недостатки правового регулирования, которые не позволяют обеспечить надлежащей эффективности госслужбы.

Сейчас общее количество государственных служащих, включая уставных, составляет около 52,6 тыс. человек.

Средняя зарплата госслужащего после уплаты налогов в 2016 году составила 763 евро.