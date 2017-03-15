Разрешения на полуавтоматическое оружие литовские стрелки получат до лета

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BNS
среда, 15 марта 2017 г. 16:11
Литовский парламент еще летом прошлого года принял поправки, позволяющие членам Литовского союза стрелков (ЛСС) приобретать и хранить дома полуавтоматическое оружие, однако с сентября, когда закон вступил в силу, пока еще ни один стрелок не получил такое разрешение.
© DELFI / Rafael Achmedov

Глава ЛСС Людас Гумбинас сказал, что реализация закона затянулась, поскольку нужно было подготовить специальные программы и инструкторов, и в апреле, когда начнутся учения для получения права владения оружием категорий B и C, такие разрешения будут у них на руках уже к лету.

"Принята учебная программа, которую должен пройти стрелок, чтобы хранить это оружие дома, а также опись порядка использования этого оружия на службе. Эти документы были приняты в ноябре прошлого года, сейчас проходят подготовку люди, которые эту учебную программу представят стрелкам", - сказал BNS в среду Л. Гумбинас.

Поскольку в публичном пространстве часто звучали претензии стрелков о том, что принятый в прошлом году закон реально не действует, в среду вопрос реализации соответствующей поправки о контроле над оружием и боеприпасами рассмотрел Комитет по национальной безопасности и обороне сейма Литвы.

В июне прошлого года парламент принял поправки к закону, которые позволяют стрелкам и военным Добровольческих сил (ополчения) хранить дома полуавтоматическое оружие категорий B и C и патроны. По литовским законам, оружие разделяется на четыре категории: самое опасное - это оружие категории A и боеприпасы к нему, наименее опасное - категории D.

BNS
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Разрешения на полуавтоматическое оружие литовские стрелки получат до лета (10)

Разрешения на полуавтоматическое оружие литовские стрелки получат до лета
Литовский парламент еще летом прошлого года принял поправки, позволяющие членам Литовского союза стрелков (ЛСС) приобретать и хранить дома полуавтоматическое оружие, однако с сентября, когда закон вступил в силу, пока еще ни один стрелок не получил такое разрешение.
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