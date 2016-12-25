Разрешение на строительство там, где случилась авария, выдали в декабре

Это разрешение Вильнюсское самоуправление выдало компании Upės projektai, входящей в управляемый бизнесменом Арунасом Мартинкявичюсом концерн SBA компании Urban Inventors.

"Проект был подготовлен согласно всем условиям, согласован и утвержден всеми ответственными учреждениями. Перед этим на будущей строительной площадке были проведены все геологические и археологические исследования", - говорится в сообщении главы отдела SBA по связям с общественностью Виргинии Дунаускене.

По ее словам, Upės projektai является владельцем участка, на котором идет строительство зданий Green Hall.

По словам В.Дунаускене, Upės projektai не занимается строительством, компания ответственна за развитие этого делового центра и нанимает другие компании.

Земельные работы осуществляет на участке по ул.Упес производит компания Stiebasta, а проектированием опорных стен и фундамента, оборудованием занимается фирма Vilniaus rentinys.

В связи с аварией сточных труб в Вильнюсе объявлена чрезвычайная ситуация, жителей все еще просят использовать как можно меньше воды, однако все равно по подсчетам, в реку Нерис попали тысячи кубических метров стоков.