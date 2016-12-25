Разрешение на строительство там, где случилась авария, выдали в декабре

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BNS
воскресенье, 25 декабря 2016 г. 13:00
Разрешение на проведение работ по строительству торгового центра Green Hall 3 по ул.Упес, где случалась авария и прорыв двух магистральных труб сточных вод на месте строительства подземной автостоянки, было выдано 13 декабря этого года.
© DELFI (T. Vinicko nuotr.)

Это разрешение Вильнюсское самоуправление выдало компании Upės projektai, входящей в управляемый бизнесменом Арунасом Мартинкявичюсом концерн SBA компании Urban Inventors.

"Проект был подготовлен согласно всем условиям, согласован и утвержден всеми ответственными учреждениями. Перед этим на будущей строительной площадке были проведены все геологические и археологические исследования", - говорится в сообщении главы отдела SBA по связям с общественностью Виргинии Дунаускене.

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По ее словам, Upės projektai является владельцем участка, на котором идет строительство зданий Green Hall.

По словам В.Дунаускене, Upės projektai не занимается строительством, компания ответственна за развитие этого делового центра и нанимает другие компании.

Земельные работы осуществляет на участке по ул.Упес производит компания Stiebasta, а проектированием опорных стен и фундамента, оборудованием занимается фирма Vilniaus rentinys.

В связи с аварией сточных труб в Вильнюсе объявлена чрезвычайная ситуация, жителей все еще просят использовать как можно меньше воды, однако все равно по подсчетам, в реку Нерис попали тысячи кубических метров стоков.

BNS
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