Растущие зарплаты эмиграцию не останавливают – как быть Каунасу?

Если зарплаты не увеличатся вдвое, если некоторым работникам по-прежнему будут платить минимум, то только вопрос времени, когда уедут и они, уверены предприниматели, пишет Savaitraštis Kaunui.

Непрекращающаяся эмиграция заставляет говорить не только об усилиях властей по сдерживанию потока, но и о социальной ответственности бизнеса.

Президент Каунасской торговой, промышленной и ремесленной палаты Беньяминас Жемайтис не сомневается, что бизнесу необходимо повышать эффективность деятельности и зарплаты работников. Предприниматели говорят, что зарплаты диктует рынок, а когда ощущается нехватка работников, пытаются привлечь их из провинции.

Жемайтис акцентирует, что бизнес должен повышать эффективность деятельности, производительности труда, создавать ВВП и повышать зарплаты.

"Бизнес должен повышать эффективность своей деятельности и инвестиции. Иного метода нет, наша эффективность должна составлять хотя бы половину, хотя бы 2/3 показателя эффективности в Англии. В противно случае работники будут по-прежнему эмигрировать", – считает он.

Жемайтис заметил, что предприниматели все еще надеются, что правительство улучшит условия для бизнеса, но до сих пор власти ограничивались только звонкими фразами.

По его мнению, зарплаты в Литве должны увеличиться как минимум вдвое. "Есть у нас примеры безответственного бизнеса, когда прибыльно работающие компании платят минимум. Это лишь вопрос времени, когда уедут их работники. В бизнесе нужно уважительно относится к работнику, его ожиданиям. Если этого не будет, через несколько лет компании можно будет закрывать", – считает Жемайтис.

Гендиректор АО YIT Kausta Кястутис Ванагас сказал, что зарплаты в его компании в среднем составляют около 1200 евро ("на руки" – около 900 евро).

Компания ищет работников администрации, инженеров, рабочих. "Их не хватает во всей Литве, поэтому мы не удивляемся, что на стойках работают украинцы или белорусы", – сказал собеседник.

"В стране не хватает стабильности. Кроме того, молодые люди так устроены, что ищут новые возможности. Они едут учиться за границу. Начав там работать, часто там остаются, поскольку там больше перспектив в плане карьеры. YIT Kausta также дает возможность своим работникам работать в Финляндии, там осуществляет крупные проекты", – сказал Ванагас.

Средняя зарплата работников Kauno grūdai – 783 евро ("на руки" – около 612 евро). По словам гендиректора Таутвидаса Барштиса, компания не ощущает нехватки в рабочих из-за эмиграции.

"Сложнее найти представителей определенных специальностей – технологов, слесарей, сварщиков. Их немного готовят в профтехучилищах и университетах", – сказал Барштис.

Постоянно нужны работники в ТЦ Senukai, однако представитель ЗАО Kesko Senukai Симона Ляуданските сказала, что это касается в основном Каунаса. "Мы не считаем, что это связано с эмиграцией. Мы решаем проблему, предлагая работу жителям соседних районов. В компании конкурентные зарплаты", – акцентировала Ляуданските. Средняя зарплата в этой компании - 746 евро ("на руки" – около 600 евро).

Есть секторы, в которых зарплаты совсем другие. Например, занимающаяся логистикой компания Hoptransa платит водителям в среднем 1800 евро "на руки", рассказал ее директор Витас Волкявичюс.

"Есть и такие, которые зарабатывают по 2300 евро, это связано с перевозкой опасных грузов, ночными переездами", – сказал предприниматель.

В компании 730 работников, а 260 – белорусы и украинцы. "Это не значит, что им мы платим меньше, чем литовцам. Есть проблемы с соотечественниками. У многих водителей жены живут за границей. Водители уезжают к ним на лето, во время сезонных работ, чтобы заработать дополнительно. Для нас это серьезная проблема, когда мы не знаем, когда он вернется и вернется ли. Мы вынуждены искать иностранцев, не могут дорогие машины стоять без работы", – сказал Волкявичюс.

Зарплаты в компании британского капитала Callcredit Information Group "на бумаге" в среднем составляют 1462 евро.

Глава Каунасского отдела кадров Мария Вайчюлите-Балче сказала, что иногда сложно найти профессионалов в узкой области, но это больше связано со спецификой, чем с эмиграцией.

Квалифицированные специалисты в сфере ИТ, у которых есть хорошо оплачиваемая работа за рубежом, все же возвращаются в Литву.

"Наш работник Шарунас Вайвада почти 5 лет жил и работал в Великобритании. Ни гарантированная возможность карьеры, ни большая и стабильная зарплата не умерили его желание вернуться в Литву. Он подсчитал, что несмотря на большую зарплату в Великобритании, он там тратил немало. По его мнению, жизнь в Лондоне была дороже, чем в Литве", – рассказала Вайчюлите-Балче.