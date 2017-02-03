Расторгнут брак Успасских и Блажите

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ru.DELFI.lt
пятница, 3 февраля 2017 г. 14:01
Европарламентарий Виктор Успасских и предприниматель Йоланта Блажите – больше не супруги: Вильнюсский участковый суд расторг брак, заключенный больше 26 лет назад.
© DELFI

Однако суд принял не такое решение, которого добивалась Блажите – судья Аудроне Бугелявичене объявила, что брак расторгнут не по вине Успасских, а по вине обоих супругов.

Почему, суд не комментирует, поскольку заседания по этому делу были закрытыми.

Судья, которая объявила это решение, также указала, что Успасских должен заботиться о своей несовершеннолетней дочери, ежемесячно платить деньги на ее содержание. Со своей стороны такую же сумму на содержание ребенка будет выделять и Блажите. Какая эта сумма, не сообщается, это запрещено законом о защите прав несовершеннолетнего лица. Суд постановил, что у обоих родителей будут равные права на заботу о несовершеннолетнем ребенке, несмотря на то, что он будет жить у матери.

Если ни один из бывших супругов не обжалует это решение, то решение суда вступит в силу через месяц.

Напомним, что на развод подала Блажите, она указала причину развода - "по вине супруга".

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