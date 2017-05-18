Расследование: имуществом Бразаускене и ее близких в США заинтересовалась спецслужба

"Начато расследование, дан ответ на запрос депутата, которая обратилась", - завил BNS временный директор СРФП Шарунас Рамейкис.

Как сообщил портал 15 min.lt , расследование начато после обращения депутата Агне Билотайте, которая попросила СРФП дать оценку информации, опубликованной порталом, об имуществе, которое контролируют К. Бразаускене и ее сын от первого брака Эрнста Бутримаса во Флориде.

Ш. Рамейкис не комментировал BNS детали расследования. Портал 15 min.lt отмечает, что расследование проводится с целью изучить происхождение денег, использованных для приобретения недвижимого имущества, также есть подозрения в том, что гостиницы Draugyste могла вести ложный бухгалтерский учет.