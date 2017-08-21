Рассказали, как из вольера на волю выбрался медведь

18 августа, вечером, работникам агентства Йонишкского района при Департаменте охраны дикой природы Шяуляйского региона сообщили о том, что в Йонишкском районе, в деревне Кирнайчяй, из вольера сбежал медведь. На поиски медведя отправилось множество людей, но поиски были тщетными. В субботу утром медведя нашел и в вольер вернул его дрессировщик Миколас Зобовас.

Инспекторам о бегстве медведя сообщили в минувшую пятницу вечером. Заведующему агентства позвонила владелец кафе и сообщила, что из вольера сбежал медведь. Женщина сказала, что медведь сбежал по вине работника, который после кормежки не закрыл засов на двери в вольер. Медведь открыл дверь и ушел в Вилкяушиский лес.

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О сложившейся ситуации информировали полицию и спасателей. Несколько экипажей полиции, инспекторы охраны дикой природы, охранники и работники кафе пустились на поиски медведя, но до наступления темноты найти животное не смогли. Около полуночи в мини-зоопарк приехал дрессировщик Зобовас, который осмотрел вверенных ему питомцев и констатировал, что сбежал самый спокойный из трех медведей - 28-летняя Целе из Карелии. Утром дрессировщик нашел ее в лесу недалеко от кафе и вернул в вольер.

Сейчас решают вопрос назначения наказания за то, что создали условия для бегства дикого животного, что является нарушением правил содержания диких животных.