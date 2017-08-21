Рассказали, как из вольера на волю выбрался медведь

 (3)
ru.DELFI.lt
понедельник, 21 августа 2017 г. 16:12
18 августа, вечером, работникам агентства Йонишкского района при Департаменте охраны дикой природы Шяуляйского региона сообщили о том, что в Йонишкском районе, в деревне Кирнайчяй, из вольера сбежал медведь. На поиски медведя отправилось множество людей, но поиски были тщетными. В субботу утром медведя нашел и в вольер вернул его дрессировщик Миколас Зобовас.
Iš aptvaro ištrūkusi meška
© Organizacijos nuotr.

Инспекторам о бегстве медведя сообщили в минувшую пятницу вечером. Заведующему агентства позвонила владелец кафе и сообщила, что из вольера сбежал медведь. Женщина сказала, что медведь сбежал по вине работника, который после кормежки не закрыл засов на двери в вольер. Медведь открыл дверь и ушел в Вилкяушиский лес.

Статьи по теме:
В Йонишском районе медведь прятался на территории кафе  (26)

О сложившейся ситуации информировали полицию и спасателей. Несколько экипажей полиции, инспекторы охраны дикой природы, охранники и работники кафе пустились на поиски медведя, но до наступления темноты найти животное не смогли. Около полуночи в мини-зоопарк приехал дрессировщик Зобовас, который осмотрел вверенных ему питомцев и констатировал, что сбежал самый спокойный из трех медведей - 28-летняя Целе из Карелии. Утром дрессировщик нашел ее в лесу недалеко от кафе и вернул в вольер.

Сейчас решают вопрос назначения наказания за то, что создали условия для бегства дикого животного, что является нарушением правил содержания диких животных.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Истребители НАТО трижды поднимались для сопровождения российских бортов (5)

Russian and NATO jets
Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе трижды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие на Балтикой российские военные борта.

Начата реставрация поместья, которое прежде принадлежало Успасских (4)

Начата реставрация поместья, которое прежде принадлежало Успасских
Готовятся к реставрации Калнабяржского поместья (Кедайняйский район), которое забрали у компании, принадлежавшей концерну Vikondа.

Рассказали, как из вольера на волю выбрался медведь (3)

Iš aptvaro ištrūkusi meška
18 августа, вечером, работникам агентства Йонишкского района при Департаменте охраны дикой природы Шяуляйского региона сообщили о том, что в Йонишкском районе, в деревне Кирнайчяй, из вольера сбежал медведь. На поиски медведя отправилось множество людей, но поиски были тщетными. В субботу утром медведя нашел и в вольер вернул его дрессировщик Миколас Зобовас.

Удар по Босасу: просят сровнять с землей роскошный дом (11)

A. Boso statybos
Рядом с Вильнюсом, в окружении лесов, известный предприниматель Антанас Босас строит роскошный дом с двумя хозпостройками, однако над ним навис Дамоклов меч. Инспекторы обратились в суд с просьбой об упразднении разрешения на строительство. Если суд удовлетворит иск инспекторов, то все три постройки должны будут снести.

Науседа о президентских выборах: к этому вопросу можно будет вернуться (21)

Gitanas Nausėda
Советник президента банка SEB, экономист Гитанас Науседа не отрицает, что планирует принять участие в президентских выборах 2019 года.
Facebook друзья