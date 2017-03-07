Рассказ о школьных проделках лишил курсанта военной академии будущего

Курсант Военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса, изучавший военную авиацию, перед самым окончанием учебы был исключен из академии. Сейчас курсант, демонстрировавший отличные показатели, должен вернуть за обучение больше 21 000 евро.

Все это – из-за ошибок молодости – заполняя анкету, молодой человек признал, что в школьные годы он с друзьями покуривал "травку". Именно это, скорее всего, и привело к тому, что ему не разрешили работать с секретной информацией и исключили из академии.

Вильнюсский окружной административный суд рассмотрел беспрецедентное дело, ответчиком в котором была Военная академия, а третьим лицом привлекли Минобороны.

Молодой человек просил суд вернуть его в академию и отменить обязательство вернуть деньги за учебу. Решение по этому делу суд вынесет через несколько недель.

В суде выяснилось, что заполняя анкету на надежность, курсант признал, что в школе с друзьями курил "травку". Честность мужчины сослужила ему недобрую службу – ему отказали в праве работать с секретной информацией и исключили из академии.

Из академии его исключили после окончания 4 курса, несмотря на то, что он был отличным студентом – ему оставалось лишь защитить бакалаврскую работу. Курсант остался без диплома, кроме того, у него потребовали вернуть деньги, потраченные на его обучение – больше 21 000 евро. Позже академия уменьшила эту сумму до 7980 евро.

Бывший курсант в суде пытался доказать, что когда он подписывал договор с академией, в нем не было требования допуска к работе с секретной информацией, оно появилось через несколько лет, но задним числом не может действовать. Он также сказал в суде, что по уставу академии решение о допуске к секретной информации должно было быть принято до начала второго курса, а в его случае проверка проводилась на третьем курсе. А приказ в его отношении был принят только спустя еще год.

Кроме того, перед самым исключением из академии, в мае прошлого года, этот молодой человек в качестве военного летчика был отправлен на стажировку в Турцию. Это уже было после того как ему отказали в разрешении на работу с секретной информацией.

Курсант исключили из академии в конце учебного года - в августе. В суде он обратил внимание на то, что еще двоим курсантам отказали в праве работать с секретной информацией, но им разрешили закончить учебу и уйти в запас. кроме того, их не просили заплатить за учебу.

Сам курсант со СМИ не общается и ситуацию не комментирует. Свою позицию представили Военная академия и Минобороны.

Начальник отдела академии по связям с общественностью и внешним связям капитан Юргис Норвайша подтвердил DELFI: курсант отчислен, поскольку ему не выдано разрешение на работу с секретной информацией, как это требуется по уставу.

Причины, по которым курсантам могут не дать разрешения на работу с секретной информацией академия не разглашает.

Почему менялась сумма, которую требовали заплатить за учебу? По словам Норвайши, сумма уменьшилась, поскольку в ходе процедуры отчисления, менялся порядок взыскания платы за обучения. Первая сумма была подсчитана по старому порядку, а вторая - по новому.

"8 апреля 2016 г. министр обороны Литвы подписал приказ о прекращении проверки кандидатуры курсанта. На основании этого приказа и было принято решение прекратить проверку и не выдавать разрешения на работу с секретной информацией.

Такое решение было принято с учетом того, что курсант не отвечал требованиям на получение разрешения для работы с секретной информацией, а такое разрешение курсанту академии 4 курса необходимо. С учетом этого было решено исключить его из академии", – сказано в комментарии МО, переданном DELFI.

МО также отметило, что курсант по закону мог обжаловать приказ о том, что ему не разрешили работать с секретной информацией, в суде, но он этим правом не воспользовался.

МО указало, что курсант поступил в академию в 2012 г. Требование иметь разрешение на работу с секретной информацией появилось в 2014 г. По данным МО, в том же году и началась проверка всех курсантов на соответствие этому требованию.

МО указалo, что 4-уровневая система проверки в отношении этого курсанта затянулась до начала 2016 года.