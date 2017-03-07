Рассказ о школьных проделках лишил курсанта военной академии будущего

Все это – из-за ошибок молодости – заполняя анкету, молодой человек признал, что в школьные годы он с друзьями покуривал "травку". Именно это, скорее всего, и привело к тому, что ему не разрешили работать с секретной информацией и исключили из академии.
Вильнюсский окружной административный суд рассмотрел беспрецедентное дело, ответчиком в котором была Военная академия, а третьим лицом привлекли Минобороны.
Молодой человек просил суд вернуть его в академию и отменить обязательство вернуть деньги за учебу. Решение по этому делу суд вынесет через несколько недель.
В суде выяснилось, что заполняя анкету на надежность, курсант признал, что в школе с друзьями курил "травку". Честность мужчины сослужила ему недобрую службу – ему отказали в праве работать с секретной информацией и исключили из академии.
Из академии его исключили после окончания 4 курса, несмотря на то, что он был отличным студентом – ему оставалось лишь защитить бакалаврскую работу. Курсант остался без диплома, кроме того, у него потребовали вернуть деньги, потраченные на его обучение – больше 21 000 евро. Позже академия уменьшила эту сумму до 7980 евро.
Бывший курсант в суде пытался доказать, что когда он подписывал договор с академией, в нем не было требования допуска к работе с секретной информацией, оно появилось через несколько лет, но задним числом не может действовать. Он также сказал в суде, что по уставу академии решение о допуске к секретной информации должно было быть принято до начала второго курса, а в его случае проверка проводилась на третьем курсе. А приказ в его отношении был принят только спустя еще год.
Кроме того, перед самым исключением из академии, в мае прошлого года, этот молодой человек в качестве военного летчика был отправлен на стажировку в Турцию. Это уже было после того как ему отказали в разрешении на работу с секретной информацией.
Курсант исключили из академии в конце учебного года - в августе. В суде он обратил внимание на то, что еще двоим курсантам отказали в праве работать с секретной информацией, но им разрешили закончить учебу и уйти в запас. кроме того, их не просили заплатить за учебу.
Сам курсант со СМИ не общается и ситуацию не комментирует. Свою позицию представили Военная академия и Минобороны.
Начальник отдела академии по связям с общественностью и внешним связям капитан Юргис Норвайша подтвердил DELFI: курсант отчислен, поскольку ему не выдано разрешение на работу с секретной информацией, как это требуется по уставу.
Причины, по которым курсантам могут не дать разрешения на работу с секретной информацией академия не разглашает.
Почему менялась сумма, которую требовали заплатить за учебу? По словам Норвайши, сумма уменьшилась, поскольку в ходе процедуры отчисления, менялся порядок взыскания платы за обучения. Первая сумма была подсчитана по старому порядку, а вторая - по новому.
"8 апреля 2016 г. министр обороны Литвы подписал приказ о прекращении проверки кандидатуры курсанта. На основании этого приказа и было принято решение прекратить проверку и не выдавать разрешения на работу с секретной информацией.
Такое решение было принято с учетом того, что курсант не отвечал требованиям на получение разрешения для работы с секретной информацией, а такое разрешение курсанту академии 4 курса необходимо. С учетом этого было решено исключить его из академии", – сказано в комментарии МО, переданном DELFI.
МО также отметило, что курсант по закону мог обжаловать приказ о том, что ему не разрешили работать с секретной информацией, в суде, но он этим правом не воспользовался.
МО указало, что курсант поступил в академию в 2012 г. Требование иметь разрешение на работу с секретной информацией появилось в 2014 г. По данным МО, в том же году и началась проверка всех курсантов на соответствие этому требованию.
МО указалo, что 4-уровневая система проверки в отношении этого курсанта затянулась до начала 2016 года.