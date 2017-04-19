Расширяют круг получателей компенсаций: обращаться смогут тысячи

После того как упразднят льготный НДС на отопление, правительство намерено расширить круг получателей компенсаций. В зависимости от выбранного варианта, число таких жителей может увеличиться с 70 000 до 127 000.

В настоящее время на отопление действует льготный 9% тариф НДС, с 1 июня его отменят, будет действовать стандартный 21% НДС, поэтому отопление подорожает.

Социал-демократ Альгирдас Сисас и еще несколько депутатов зарегистрировали поправки к закону о социальной помощи малоимущим, в соответствии с которыми компенсации на отопление получит большее число людей.

Соцмин подготовил проект выводов, в котором по сути одобряет предложение депутатов.

Представитель отдела соцобеспечения Вильнюсской мэрии Ева Пабержене пояснила, что сейчас люди, обращаются за компенсациями со справками в мэрию.

"Когда человек обращается в первый раз, выясняется, есть ли у него право на компенсацию, оценивают имеющееся у человека имущество. Также надо предоставить данные о себе, членах семьи, характере деятельности (работа, регистрация на Бирже труда, пенсия). Если человек работает, надо предоставить справки о зарплате за установленный период", – сказала она.

К примеру, если человек живет один и получает минимальную зарплату – 335 евро "на руки" – по действующему порядку компенсацию считают так:

От 335 евро отнимают средства 102 евро. Получается 233 евро.

Сейчас компенсируют 20% от этой суммы. Поэтому, если человек за какой-то из месяцев должен заплатить за отопление 100 евро, ему компенсируют 53,4 евро (100 – 46,6).

Сейчас хотят считать компенсацию в размере 10 или 15% разницы между зарплатой и установленной суммой в 102 евро.

Если установят 10% барьер, то получающему минимум от 100 компенсируют 76,7 евро.

Если установят 15%, то получающему минимум от 100 компенсируют 65,05 евро.

Пабержене обратила внимание на то, что если в семье несколько членов, то получаемые ими доходы суммируют, применяют соответствующую сумму - например 102х2.

Собеседница подчеркнула, что мэрия переводит деньги не жителям, а поставщику услуг. Жители оплачивают меньшие счета.

"Только тем, кто топит печки углем, переводим деньги на счета, но таких немного", – прибавила Пабержене.

Специалист сказала, что вряд ли после применения нового порядка значительно расшириться круг получателей компенсаций.

"В 2017 году по сравнению с 2016 годом число получателей компенсаций уменьшилось. Поэтому мы считаем, что важна общая ситуация в стране. Если у людей будет возможность заработать, а такая тенденция есть, то это скажется.

Да, сначала все захотят обращаться, но позже, думаю, что разве что если будет очень холодная зима или очень изменятся цены на отопление, тогда число получателей помощи может значительно увеличиться", – сказала она.

Пабержене сказала, что ситуация в городах и деревнях также будет разной.

Как указано в проекте выводов Соцмина, в 2016 г. компенсации получали около 5% жителей Литвы (129 800), на компенсации потребовалось 17,9 млн. евро.

Сисас сказал, что если действие льготного НДС на отопление не продлят, то этот проект примут без проблем.

"Сейчас льготы получают и те люди, которые не должны ее получать. Давайте концентрировать помощь на тех, кто в ней нуждается, а не раздавать всем, кто живет в домах с центральным отоплением", – сказал он.

Собеседник обратил внимание на то, что на осуществление предложения дополнительные средства не потребуются, поскольку мэрии на данный момент не расходуют все выделенные на социальную помощь средства, кроме того, разницу покроет увеличенный сбор НДС.

"Люди сами заплатят – те, кто не получает помощь. Те, у кого доходы намного больше, и они могут заплатить, их деньги попадут в бюджет", – сказал Сисас.