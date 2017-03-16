Рассерженные белорусы: Лукашенко — лопату, людям — зарплату

"Мы не дармоеды!" С таким и похожими лозунгами на улицы Минска в среду вышли белорусы, не согласные c проводимой в стране политикой властей, в первую очередь с так называемым декретом №3, который в народе окрестили "налогом на тунеядцев".

Уже днем СМИ опубликовали фотографии водометов, которые стояли во дворах Минска неподалеку от места проведения акции протеста. Ближе к ее началу в соседнем квартале наготове были автобусы с ОМОНом и автозаки.

По словам работающих в Беларуси журналистов, ссылающихся на свои источники, силовики были готовы в том числе и к жесткому сценарию развития событий. В общем же, все это носило характер репетиции предстоящей 25 марта акции. В "День воли" должна состояться демонстрация, на которую призывает белорусская оппозиция.

С пяти часов вечера у кинотеатра "Октябрь" в центральной части Минска, неподалеку от Академии наук начали собираться люди. К началу акции их было уже порядка 2000 человек. Эту цифру назвали наблюдатели и журналисты, которые вели подсчет количества участников.

Несмотря на то, что главные требования были большей частью экономического характера, звучали откровенные призывы к отставке нынешнего президента Лукашенко, а подхваченный лозунг собравшимися "Живе Беларусь" и призыв к Лукашенко "Уходи" звучали громко и уверенно.

"Лукашенко — лопату, людям — зарплату", "Не берись за яйца, берись за экономику", "Отвел от пропасти - довел по ручки", "Кто дармоед", "Не забудем декрет номер №3", "Сколько стоит белорусу президент" - с такими плакатами собирались митингующие.

Шествие носило мирный характер и было согласовано с властями оппозиционными движениями и партиями. Все же протест напрямую не ассоциировался с оппозицией, хотя ее представители активно выступали перед участниками акции.

"Я знаю Лукашенко очень хорошо. И Мясникович и его администрация эту дурость придумали, чтобы казну наполнить во время кризиса. В Беларуси многие выезжают зарабатывать в Польшу, Россию, по Европе. Это примерно полмиллиона человек, для Беларуси это много. Идея была содрать с них налог. Но вы понимаете, если человек уезжает и полгода его нет и по возвращению ему приходится платить ни за что", - утверждал Павел Знавец, бывший депутат Верховного совета, последнего легитимного парламента Беларуси

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По его словам, это возмутило людей, после чего "вся эта братия поняла, что сделала промашку".

"Вроде бы уже этот декрет заморозили и положат потом под сукно, но самую активную часть общества это задело. Для многих, особенно в провинции, это большие деньги, по сути, ни за что. Поэтому народ выходит, даже несмотря на страх, ведь журналистов сажают, выдергивают из толпы самых активных. Но я вижу, что люди перестали боятся", - рассказывал собеседник.

По словам П.Знавца, он в свое время преподавал в университете международное право и среди его студентов были два сына Лукашенко, сейчас один из них - советник по национальной безопасности, другой — глава президентского спортивного клуба.

"Они тоже тунеядцы. Младший ни на что не способен, он прожигатель жизни и сейчас возглавляет президентский спортивный клуб, а старший числится советником", - говорил П.Знавец на фоне скандирования "Лукашенко уходи".

Давно акции протеста не были столь многочисленны. На этот раз среди протестующих были рядовые белорусы, которые не являются активными сторонниками оппозиции. Однако если в ходе первой спонтанной акции 17 февраля оппозиционеры явно растерялись, когда пришло большое количество народу, то к шествию сумели мобилизоваться и подготовиться серьезнее.

В толпе также можно было наблюдать и подтянутых, спортивного вида молодых людей, которые ходили между демонстрантами. Люди говорили также, что там были и провокаторы. Однако самой милиции визуально было немного. Проезжавшие мимом машины сигналили, тем самым выражая свою поддержку участникам шествия.

Несмотря на утверждения участников акции, что люди перестали боятся, когда DELFI просил людей ответить на несколько вопросов, многие все же отказывались комментировать или предпочитали не называть свое полное имея и не фотографироваться.

"Я пришел, чтобы поддержать людей. В принципе меня это тоже рано или поздно коснется. Я недоволен, как и множество людей. Недоволен руководством нашего государства, политикой наших руководителей, налогами. Да вообще всей моралью, что тут еще сказать", - сказал мужчина среднего возраста, пожелавший остаться неизвестным. На акцию он пришел со своими друзьями.

"Мы надеемся, что скоро декрет отменят. Но дело не только в декрете, дело во власти. Думаю, что нужно идти от главного: если власти не будет, то и декрета не будет", - утверждал другой собеседник DELFI Олег, который пришел на акцию с супругой.

"Настроения в Беларуси — противополжные власти. Просто организации нет, никто ничего не знает. Всех арестовали, кого-то бросили (в тюрьму — DELFI). На самом деле Лукашенко никто не любит, и у людей наблюдается глухое раздражение", - продолжал мужчина.

"Мы ветераны протестного движения, поэтому всегда приходим на акции сопротивления диктатуре. Волнения будут становиться больше, никогда за последние годы ничего подобного не было. По всей стране в городах выходят люди на акции протеста. Толчком послужил абсурдный декрет №3, но к существующей власти накопилось много претензий. Так что это был повод, как говорится, белорусы долго запрягают, но быстро едут", - говорил мужчина средних лет по имени Леонид, который также стоял своими друзьями.

"Не работают институции, у нас все нарушается, и очень много вопросов, которые в государстве нужно решать. Например, с властью. Нужно ее менять", - рассказывала женщина. Она не стала называть свое имя и просила ее не фотографировать.

Акция в Минске была согласована с властями. Похожие акции проходили в Могилеве и Гродно, однако они не были санкционированы и были не столь многочисленны.

На акцию собрались белорусы, не согласные не только с "Декретом №3", действие которого, кстати, после демонстраций протеста по всей стране был приостановлено, но и с политикой властей в целом.

Люди скандировали "Лукашенко — уходи", "Свободу" и "Свободу политзаключенным". Можно было наблюдать также флаги политических движений "Справедливого мира", "Говори правду", "Белорусских христианских демократов", а также "Погоня" и бело-красно-белый флаг Беларуси.

Общее настроение было приподнятое, в воздухе не ощущалось никакой агрессии, даже анархисты, лица которых были скрыты масками, не придавали акции негативного характера. Их барабанный бой было фоном и напомнил "Бейте площади бунтов топот" Маяковского.

Через мегафон к выступавшим обращались представители оппозиции и другие пришедшие на акцию люди. Согласно исследованиям, рядовые белорусы не сильно осведомлены о деятельности оппозиционеров и их уровень поддержки в обществе невысок. Однако призывы оппозиционеров и лозунги находили отклик у собравшихся.

Когда колонна людей двинулась по пешеходной части улицы, впереди процессии несли обитый черным гроб, на котором было написано "Права человека", "Декрет №3! и "Конституция". Акция закончилась мирно, хотя без задержаний не обошлось. По данным правозащитников и СМИ, в Минске были задержаны около 40 человек, были задержанные и на акциях в Могилеве и Гродно. Участники шествия рассказали, что намерены прийти 25 марта на следующую акцию протеста. Ожидается, что их будет намного больше.