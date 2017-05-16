Распространение вируса WannaCry в Литве остановилось

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BNS
вторник, 16 мая 2017 г. 12:23
Распространение попавшего в тысячи компьютеров во всем мире вируса WannaCry, который кодирует данные, в Литве остановилось, однако эксперты предупреждают, что хакеры могут искать новые способы, чтобы продолжить кибернетическую атаку.
Cyber attack
© Shutterstock

По данным на вторник, вирус в Литве предварительно затронул 105 адресатов. Таким же было заражение вирусом и в понедельник.

"Новых случаев заражения, новых бед мы в Литве пока не видим, потому что это связано с ситуацией в мире, что деятельность вируса была несколько заморожена", - сказал BNS во вторник директор Департамента безопасности сетей и информации Службы регулирования связи (СРС) Ритис Райнис.

По его словам, распространение вируса в мире приостановили английские специалисты информационных технологий: "Но эта ситуация может быть временной, потому что сейчас специалисты ожидают модификации вируса".

Специалист сказал, что среди пострадавших адресатов в Литве нет объектов государственного значения или других особо важных систем.

Вирус WannaCry распространялся в компьютерах во всем мире с минувшей пятницы.

BNS
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