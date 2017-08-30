29 августа заместители министров обороны России и Беларуси – Александр Фомин и Олег Белоконев предали огласке часть информации об учениях, которые пройдут 14-20 сентября. По официальным данным, в них примут участие 12 700 военных, из них 7200 - белорусские военные и 5500 - российские (3000 из них будут находиться на территории Беларуси).

Кроме военных, 70 самолетов и вертолетов, 250 танков, 200 артиллерийских систем, 10 военных кораблей. Учения будут проходить на 10 полигонах, большая их часть находится на территории Беларуси.

Правда, эксперты и наблюдатели подчеркивают, что реальные масштабы учений иные – до 100 000 военных из них часть будет участвовать в других учениях, которые не являются частью учений "Запад 2017". На самом деле также будет участвовать больше техники.

Но самая интересная часть учений - как и в 1999, 2009 и 2013 - сценарий. Если раньше говорили, что план учений - военная агрессия против стран Балтии, то на этот раз, кажется, никто настоящую цель и не пытается скрывать.

Как Фомин, так и Белоконев представили карту учений. Согласно сценарию, между соседними странами ухудшаются отношения, из-за национальных, религиозных, этнических и других претензий или территориальных претензий.

"В основе замысла лежит один из вариантов возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, связанных с возрастанием активности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку.

При этом противоборствующие стороны расположены в пределах реальных границ Беларуси. С одной стороны действуют "северные", включающие Союзное государство, с другой — "западные": коалиция заинтересованных Государство Вейшнория расположено в северо-западной части настоящей территории Беларуси", - сказал Белоконев.

Весбария и Лубения фактически находятся на территории Польши и стран Балтии.

"Главной причиной обострения обстановки является стремление "западных" дестабилизировать обстановку на территории республики и добиться ухудшения отношений между субъектами Союзного государства", — отметил Белоконев.

Такие объяснения ничего не значат для тех, кто не знаком с военным жаргоном. Однако эта информация раскрывает важные детали. Во-первых, Россия и Беларусь совершенствуют свои совместные действия.

Но испытания нового вооружение, приобретение навыков по "стабилизации положения" показывает, что Россия продолжает совершенствовать свои навыки в тех сферах, в которых в последние десятилетия российские военных отставали.

Однако еще интереснее карта учений. Сначала речь идет и "незаконных военных и террористических группировках", а потом даже не скрывают, что объединенное руководство сплачивает ПРО, значит враг – не террористические группировки. ведь у группировок нет своей авиации, против которой используют С-300 и С-400?

"Кроме того, в глаза бросается другое. Во-первых, это отработка гибридной атаки. Они говорят о раскачивании лодки, т.е. социальных процессов, которые достигают пика и на них следует ответ", – сказал преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ Нериюс Малюкявичюс.

Кроме того, несмотря на то, что вражеские государства носят вымышленные названия, несложно взглянуть на карту, чтобы сопоставить все с реальным географическим положением.

Территория Беларуси граничит с вымышленной Вейшнорией, а та граничит с Весбарией, но эта граница соответствует литовско-белорусской границе и это вряд ли случайность. Другой интересный момент - Лубения, совпадает с Польшей, но к ней относится участок суши, который реально принадлежит Литве.

Сейчас этот участок известен как Сувалкский коридор.

Генералы НАТО предупредили, что именно этот участок суши может стать очагом конфликта, поскольку если его захватить, то от Литвы можно отсечь не только Польшу, но и другие страны Балтии.

Еще интереснее названия выдуманных стран и тот факт, что они являются членами коалиции – т.е. это аналог НАТО. Вейшнория - аллюзия на литовское имя Вайшнорас, название Весбария - аллюзия на фамилию Визбарас, а Любения - слово из латвийского языка.

То, что использованы эти "географические" названия с аллюзиями на схожие этимологические особенности - вряд ли случайность. В течение некоторого времени слышна обеспокоенность в связи с тем, что учения "Запад" - имитация сценария оккупации стран Балтии – но это не значит, что учения обернутся реальной военной инвазией, хотя небольшая вероятность этого сохраняется.

Кроме того, после учений у России и Беларуси уже будет ясный и отработанный план действий против стран Балтии или конкретно против Литвы. Несмотря на то, что Беларусь и даже Россия пригласили на свою территорию международных наблюдателей такие планы теоретически могут быть прикрытием реальных козней России.