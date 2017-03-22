Работников не хватает, но работодатели очень разборчивы

Несмотря на то, что во многих секторах ощущается нехватка работников, часть работодателей не снижает, а повышает планку требований к работникам.

Глава компании по поиску персонала Manpower Lit Герда Балтрунайте сказала, что на рынке наблюдается тенденция дискриминации работников.

По ее словам, чтобы быстро найти работника на сегодняшнем раскаленном рынке, стоит забыть обо всех требованиях к возрасту, полу и семейному положению будущего работника.

"Рынок труда сужается – число кандидатов уменьшилось, работников не хватает не только в сфере ИТ, транспорта, розничной торговли, но и во многих других сектор. Однако дискриминирующих требований на практике встречается все больше. Часть работодателей отказываются от встречи с потенциальным работником, если он не подходит им по возрасту, полу или другому не отвечающему этике критерию", – рассказала Балтрунайте.

По словам эксперта, обычно считают, что с неэтичными требованиями чаще встречаются в компаниях литовского капитала, однако в последнее время подобные установки наблюдаются и в зрелых международных компаниях, например, в скандинавских.

Балтрунайте заметила, что потенциальных работников дискриминируют во многих секторах, например, производственном, фармацевтическом, оптовой и розничной торговли, это также касается работников разной квалификации: от руководителей до неквалифицированных работников.

К примеру, на позицию директора отдела чаще всего принимают работников только 30-45 лет. Кандидатуры женщин чаще всего отклоняют, боятся, что они не справятся с процессами. Есть и такие вакансии, на которые работодатели не хотят брать мужчин.

Согласно сообщению, есть еще один пример скрытой дискриминации – поскольку молодые женщины часто уходят в отпуск по уходу за ребенком, во время беседы с женщинами 25-28 лет интересуются их планами в связи с семей и на основе полученных данных принимают решение.