Работники портала DELFI приняли участие в субботнике "ДЕЛАЕМ"

Несмотря на то, что весной еще и не пахнет, ежегодный субботник "ДЕЛАЕМ" проходит в обычном порядке. В субботнике приняли участие работники портала DELFI, которые приводили в порядок часть набережной Вилии (Нерис) в Вильнюсе.

В Вильнюсе состоялся марш за науку 22 апреля в День земли в Вильнюсе состоялся Марш за науку (March for Science). Его цель - обратить внимание на научные данные, их важность.

Правительство не будет обсуждать вопрос досрочных пенсий учителей Правительство Литвы остановило рассмотрение зарегистрированных в парламенте поправок, связанных с введением досрочных пенсий для учителей. Этот вопрос будут рассматривать после пересмотра порядка оплаты труда учителей.

Обосновавшийся в Литве афганец: для успешной интеграции нужна мотивация и хорошие люди Для успешной интеграции в чужой стране нужна информация, мотивация, хорошие люди и определенные усилия, сказал живущий в Литве 12 лет афганец Шахин Малук.

В субботнике участвовало около 250 000 жителей Литвы 22 апреля в Литве проходит традиционный весенний субботник "ДЕЛАЕМ". Организаторы сказали, что в нем приняли участие около 250 000 жителей Литвы, а мусора собрали меньше, чем в прошлом году.