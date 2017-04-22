Работники портала DELFI приняли участие в субботнике "ДЕЛАЕМ"

Несмотря на то, что весной еще и не пахнет, ежегодный субботник "ДЕЛАЕМ" проходит в обычном порядке. В субботнике приняли участие работники портала DELFI, которые приводили в порядок часть набережной Вилии (Нерис) в Вильнюсе.
Правительство Литвы остановило рассмотрение зарегистрированных в парламенте поправок, связанных с введением досрочных пенсий для учителей. Этот вопрос будут рассматривать после пересмотра порядка оплаты труда учителей.
Несмотря на то, что весной еще и не пахнет, ежегодный субботник "ДЕЛАЕМ" проходит в обычном порядке. В субботнике приняли участие работники портала DELFI, которые приводили в порядок часть набережной Вилии (Нерис) в Вильнюсе.