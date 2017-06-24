Работники лесничеств проведут предупредительную забастовку

Требующая прозрачности и проведения переговоров относительно планируемой реформы Федерация профсоюзов работников лесничеств объявила о проведении 30 июня предупредительной забастовки, информирует председатель профсоюза Инга Ругинене.

В ходе предупредительной забастовки будет прекращено производство и продажа древесины, а лесничества будут осуществлять только самые необходимые функции.

"Мы выдвигаем логичные и совершенно обоснованные требования. Основные из них - именно сейчас, после полугодового ухода от разговора, начать конструктивные переговоры и представить важную информацию. Ещё даже не проведён анализ затрат и выгоды. Мы не против положительных перемен, но осуществление этой реформы абсурдно и вызывает большую обеспокоенность", - подчеркнула она.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис надеется, что Сейм реформу лесничеств утвердит, не дожидаясь осенней сессии. ДЛя этого он предлагает провести внеочередную сессию, для чего уже начат сбор подписей парламентариев.

План реорганизации лесничеств предусматривает, что вместо 42 лесничеств будет создано одно госпредприятие "Государственные леса Литвы" ("Lietuvos valstybiniai miskai"). Однако против этого выступают не только профсоюзы лесников, но и некоторые политики.