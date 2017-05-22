Работница пришла в ужас от письма "Содры"

Работница Дневного детского центра из городка Кросна ужаснулась, получив письмо из «Содры».

«Я получила письмо из «Содры», в котором говорилось, что у меня маленькая зарплата, что, возможно, я скрываю налоги или получаю в «конверте». Они посоветовали мне обратиться к работодателю, чтобы заработная плата выплачивалась официально. Но как мне требовать и у кого, если работаю c проектами, которые финансирует Министерство социальной защиты и труда, а они сами, утверждая их, даже не платят «минимум», - рассказала женщина.

По словам женщины, в полученном письме говорится, что ее доходы, с учетом оценки минимальной зарплаты, должны составлять 4380 евро.

«А у меня получается только 2780 евро, так как я не получаю даже минимум», - сказала она.

Женщина одной из первых получила письмо в «вишневом» конверте, в которых «Содра» информирует около 140 тысяч работающих по трудовому договору граждан Литвы о ненакопленном стаже за 2016 год.

В «Содре» говорят, что данной информационной кампанией они поощряют людей с потенциально незаконными доходами выйти из «тени“.

DELFI обратился в Министерство социальной защиты и труда за разъяснением данной ситуации.

По словам директора департамента по вопросам семьи и общин министерства Дианы Урбонайтене, согласно положениям конкурса о финансировании дневных детских центров на 2016-2018 года, на администрирование проекта (на работу руководителя проекта и бухгалтера) может быть выделено до 30% всей суммы, выделенной на проект. Максимальная годовая сумма на один проект составляет 14 500 евро.

«Однако на зарплату работников, которые непосредственно работают с детьми может быть выделено до 70% всех средств, выделяемых на проект», - указала она.