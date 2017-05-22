Работница пришла в ужас от письма "Содры"

 (20)
ru.DELFI.lt
понедельник, 22 мая 2017 г. 09:45
Работница Дневного детского центра из городка Кросна ужаснулась, получив письмо из «Содры».
Sodra
© DELFI / Kiril Čachovskij

«Я получила письмо из «Содры», в котором говорилось, что у меня маленькая зарплата, что, возможно, я скрываю налоги или получаю в «конверте». Они посоветовали мне обратиться к работодателю, чтобы заработная плата выплачивалась официально. Но как мне требовать и у кого, если работаю c проектами, которые финансирует Министерство социальной защиты и труда, а они сами, утверждая их, даже не платят «минимум», - рассказала женщина.

По словам женщины, в полученном письме говорится, что ее доходы, с учетом оценки минимальной зарплаты, должны составлять 4380 евро.

«А у меня получается только 2780 евро, так как я не получаю даже минимум», - сказала она.

Женщина одной из первых получила письмо в «вишневом» конверте, в которых «Содра» информирует около 140 тысяч работающих по трудовому договору граждан Литвы о ненакопленном стаже за 2016 год.

В «Содре» говорят, что данной информационной кампанией они поощряют людей с потенциально незаконными доходами выйти из «тени“.

DELFI обратился в Министерство социальной защиты и труда за разъяснением данной ситуации.

По словам директора департамента по вопросам семьи и общин министерства Дианы Урбонайтене, согласно положениям конкурса о финансировании дневных детских центров на 2016-2018 года, на администрирование проекта (на работу руководителя проекта и бухгалтера) может быть выделено до 30% всей суммы, выделенной на проект. Максимальная годовая сумма на один проект составляет 14 500 евро.

«Однако на зарплату работников, которые непосредственно работают с детьми может быть выделено до 70% всех средств, выделяемых на проект», - указала она.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Полиция приобретает катер для антитеррористических операций на море (7)

Viktoras Grabauskas
Литовская полиция приобретает новый катер, который будет использоваться для антитеррористических операций отряда спецназначения Aras в открытом море.

Сотни людей почтили память партизан литовской Аукштайтии (153)

Lithuanian partisans marching
Более 300 человек в воскресенье походом почтили память литовских партизан, боровшихся с советскими оккупантами в Аукштайтии (этнографической области на северо-востоке современной Литвы).

Работница пришла в ужас от письма "Содры" (20)

Sodra
Работница Дневного детского центра из городка Кросна ужаснулась, получив письмо из «Содры».

Летняя погода понемногу отступит (2)

Šiluma Bernardinų sode
Перемены наступят не сразу, а постепенно. В начале недели будет сухо, солнечно, будет тепло. Во второй половине недели уже потребуется зонт и свитер. Однако для оживления природы дождь очень нужен.

Советское наследие в Литве, которое может стать троянским конем (204)

Sovietų karių kapai
Сколько мест захоронения солдат СССР времен Второй мировой войны есть в Литве, как они появились и почему в последнее время их число растет? Об этом на конференции DELFI недавно говорил доцент Кафедры истории Вильнюсского университета Сальвиюс Кулявичюс и лектор Норбертас Черняускас.
Facebook друзья
Rambler's Top100