Работавший с литовцами болгарин: 70% литовцев в понедельник "заболевали"

Официант Тодор, с которым я познакомилась в болгарском кафе, удивился, узнав, что я - литовка - говорю не по-русски, а по-английски.

"Все литовцы говорят по-русски, почему ты не говоришь?", – спросил он.

Тодор уверял, что знаком с литовцами, поскольку два года работал в Норвегии на фабрике по переработке рыбы.

"Я работал с литовцами, латышами, эстонцами, все они говорили по-русски", – сказал он.

Он рассказал, что уехал из Болгарии, чтобы посмотреть мир и заработать. В Болгарии экономическое положение хуже, чем в Литве, а ему хотелось иметь свой дом.

"Я работал в Германии, но там мне не понравилось, мне платили 1400 евро, а немцам – 2500 евро. В Норвегии все честно, всем платят одинаково. Можно заработать 2500 евро в месяц", – рассказал он.

Тодор сказал, что литовцы - очень дружелюбные и патриотичные люди.

"Литовцы говорят по-русски, но видно, что нехотя. К примеру, у нас был телевизор, мы слушали его на русском, но титры были литовские. Россия – как большая мать для Литвы, мне так говорили", – вспоминал Тодор.

Было видно, что литовцы ему понравились, но он не упустил случая посмеяться над ними.

"Мы работали 5 дней в неделю, в выходные не работали. В понедельник 70% литовцев на работу не выходили, звонили и говорили: "Я болен", "Я болен". На на самом деле они просто-напросто были пьяными", – посмеивался болгарин.

Сам Тодор работал в Германии, Норвегии и на Кипре, но потом решил вернуться домой.

По словам собеседника, зимой работа в Норвегии была терпимой, но летом приходилось работать и по 150 дней без выходных. Работать приходилось и по 15-20 часов в сутки.

"Но это окупилось. Болгары уезжают, работают 6-9 месяцев или год, возвращаются и берут в банке кредит на жилье", – сказал он.

По его словам, минимальная зарплата в Болгарии - 250 евро, местные зарабатывают 300-400 евро, поэтому эти деньги сложно даже сравнить со скандинавскими зарплатами.

Правда, больше всего Тодора в Норвегии поразили цены. Он вспомнил, что за один огурец доводилось платить и 9 евро.

В Болгарии Тодор работает на курортах - сначала на курорте Солнечный Берег, сейчас - на Золотых Песках. Он заметил, что прежде (3-5 лет назад) литовцев здесь было немного, сейчас их стало больше.

Тодор владеет болгарским, русским, английским и немецким языками: "Когда я учился в школе, второй язык, который учили - был русский, а третий - английский или немецкий. Сейчас в школе второй язык - английский. Молодежь в Болгарии по-русски не говорит. Совсем как ты".

За все время нашего разговора в кафе не пришел ни один клиент. Тодор объяснил это системой "все включено" - людей на улицах летом много, а кафе и рестораны пустуют.

Он заметил, что вечером туристы обычно приходят в кафе выпить, а из еды обычно заказывают шопский салат. Тодор советовал ехать в Болгарию на отдых в конце августа-начале сентября.