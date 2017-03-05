Работа пограничников вблизи: что остается за кадром

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 5 марта 2017 г. 16:35
В субботу Служба охраны государственной границы на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала семиминутный видеоролик о работе пограничников.
VSAT
© Stopkadras

В небольшом фильме не только рассказывают о пограничниках и показывают уникальные кадры того, как они работают.

"Государственную границу Литвы постоянно пытаются нарушать с суши, воздуха и воды. Чаще всего с целью доставить контрабандные товары, нелегальных мигрантов и украденные транспортные средства. Больше всего нарушений пограничники фиксируют у внешних границ ЕС, соответствующей охране и контролю над которой уделяется самое пристальное внимание. Протяженность государственной границы Литвы составляет 1763 километра. Однако Литва входит в Шенгенскую зону. Поэтому наши пограничники охраняют контролируют порядка десятой части всей внешней сухопутной границы государств Шенгенского договора. Это 1070 километров", - говорится в фильме.

В социальной сети фильм просмотрели почти 7000 раз, а поделились им более 100 пользователей Facebook.

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