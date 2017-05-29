Работа для романтиков: ищут стражей дюн

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ru.DELFI.lt
понедельник, 29 мая 2017 г. 16:09
С 1 июня в дюнах Куршской косы начнут дежурить стражи дюн, пишет издание Lietuvos žinios.
Kuršių nerijos kopos (V. Portapo nuotr.)
© VSTT nuotr.

По словам директора национального парка Куршской косы Аушры Фесер, многим эта должность на первый взгляд кажется простой, приятной и сродни отдыху, но на деле все обстоит гораздо сложнее.

"Претендентов бывает немало, но команду из 4 человек формируют очень ответственно. Стражами дюн могут стать разные люди: от студентов-одонтологов до научных работников. Мы всем объясняем, что тут не только романтика и любование сказочной природой, но и изнуряющий труд, поэтому только самые выносливые и мотивированные берутся за это дело", – сказала она.

Есть еще одно новшество - с 26 мая по 15 сентября за прогулку по тропе в природном резервате Наглю придется платить по 2 евро с человека.

"Стражи дюн работают по двое два дня: один работает в резервате, другой в заповеднике. На посту придется проводить по 11 часов в день: с 9 до 20 ч. Это нелегко, поскольку ждет работа под открытым небом в любую погоду. Особенно тяжело придется в жаркие дни, поскольку в дюнах негде прятаться от солнца", – сказала Фесер.

Работа стража дюн невысокооплачиваемая: на руки чуть больше 300 евро в месяц. Правда, жилье стражам предоставляет национальный парк.

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