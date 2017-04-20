Пять рекордов Гиннесса гражданина Литвы Валериана Романовского

Пронизывающий холод, не тот, к которому мы привыкли в Литве, он проходит через все слои одежды, минус 40 градусов, вокруг ночь. Стужа постепенно сокрушает волю и силы к сопротивлению, но человек не сдается, нажимает на педали велосипеда, впереди еще 24 часа, нужно экономить силы.

Спортсмен из Вильнюса Валериан Романовский в эксклюзивном интервью DELFI рассказал о том, как установил уникальный рекорд - 48 часов непрерывной езды на велосипеде при экстремально низкой температуре в самом центре полюса холода, поселке Оймякон, и поделился своими планами на будущее.

- 48 часов без перерыва на велосипеде на полюсе холода в якутском поселке Оймякон при 45 градусах мороза – таков ваш очередной рекорд Гиннесса. Сколько в вашей копилке рекордов и что вас толкает раз за разом подвергать свой организм экстремальным испытаниям?

- На самом деле в Оймяконе во время рекорда температура колебалась от минус 30 до минус 45 градусов ниже нуля. Прежде всего подобный рекорд (Projekt RV) — это проверка того, как действует организм в экстремальных условиях. Мне хочется продемонстрировать на деле и доказать, что возможности человеческого организма фактически на много выше, чем это принято считать. Существует и другая сторона – каждый мой спортивный рекорд посвящается помощи больным раком. Таким образом мы пытаемся показать больным, что не нужно сдаваться и надо бороться до самого конца.

Рекорд Валериана Романовского (Фото - Вацлав Лаба, Projekt VR)

На моем счету пять рекордов Гиннесса. Что же касается моего последнего рекорда в Сибири - он проходит этап регистрации, так как до сих пор такой категории рекордов не было. Для того, чтобы его зарегистрировать, администрация рекордов Гиннесса будет создавать новую категорию, а это достаточно продолжительный процесс.

- Мороз, который норовит застудить тело, холод, который крадет душу и волю к сопротивлению – таким мы знаем Крайний Север. Множество известных исследователей и полярников сложили свои головы на алтарь науки именно из-за переохлаждения. Как вам удалось победить холод?

- Нам, людям, свойственно бояться и опасаться тех вещей, о которых мы не знаем или которых не понимаем. Например, первый раз за рулем автомобиля - большинство начинающих это пугает. Прежде чем решится на поездку в Россию в Сибирь, мы связались с Политехническим институтом в Кракове. На политехе есть большая климатическая барокамера, в которой можно создать микроклимат от плюс 70 до минус 55 и добиться таких же погодных условий, как в Сибири. Размер барокамеры позволяет перемещаться в ней по кругу на велосипеде. Нам создали климатические условия с температурой около минус 50- 54 градуса, добавили ветер - в результате температура ощущалась на уровне минус 60 градусов. В барокамере мы провели двое суток. Своеобразная проверка, как организм отреагируют на экстремальные температуры, проверка одежды и оборудования. Только после этого мы выехали в Оймякон в Сибирь.

- Что показали испытания в барокамере?

- Во-первых, необходимо очень хорошее оборудование, в этом мы убедились во время испытаний в барокамере. Во-вторых, у езды на велосипеде в такой холод совершенно другая специфика. Велосипед становится придатком к человеку, организм которого с невероятной скоростью потребляет и сжигает калории. Мышцы должны работать, работая они производят тепло. Мы отметили, что организм тратит очень много сил, чтобы поддержать нужную ему температуру, чтобы не замерзнуть, на это уходит как минимум 50 - 60% энергии и сил.

- Подобная экспедиция требует не только хорошей психической и физической подготовки спортсмена, но и хорошей организации. Kто в вашей команде занимался организацией поездки?

- Первоначально мы намеревались ехать в Архангельск, но там оказалось слишком тепло. Поэтому мы решили направиться в Оймякон в Якутию, Прежде чем начать готовиться к поездке, я собрал команду, которая взяла на себя подготовку по организации путешествия. Мои друзья и коллеги из команды взяли на свои плечи всю ношу по подготовке, без их помощи само путешествие было бы чрезвычайно проблематичным. Членом нашей команды был путешественник Вавжинец Куц и фотограф Вацлав Лаба, позже к нам присоединилась Юлия Шадрина местная журналистка из Якутске. Первоначально она собиралась написать о нас репортаж, но затем решила присоединиться к нашей команде, ее помощь оказалась просто бесценной.

- Вы поехали подготовленным и у вас была мотивация, тем не менее трудно поверить, что все прошло без сучка и задоринки…

- В течении двух дней рекорда организм потребил 50 тыс. килокалорий, я похудел на четыре килограмма – можете себе представить, как работает организм?! Поэтому большое значение имели соответствующие продукты. Каждые 2,5 часа я принимал пищу, раз в 30 минут пил горячую жидкость. Другим важным фактором, который позволил достичь рекорда, стали соответствующие одежда и обувь. Мои сапоги были американского производства, специально подготовленные к холоду (до минус 30 градусов), тем не менее, чтобы выдержать температуру в Оймяконе, их пришлось модифицировать - разместить в них химические и электрические термоэлементы и затем дополнительно утеплить. Несмотря на это, после 24 часов одна моя нога примерзла к сапогу и чтобы спасти ее от отморожения пришлось экстренно действовать. Когда первые сутки подошли к концу, мы поняли, что организм работая на повышенных оборотах, практически обессилел. По прошествии 24 часов мы поменяли стратегию приема пищи и сосредоточились на этапах езды, благодаря этому удалось сэкономить время. Сутки такого экстрима - и помощники буквально валились с ног. Ситуацию спасла якутская девушка, именно благодаря ней мы продержались вторые сутки.

Рекорд Валериана Романовского (Фото - Вацлав Лаба, Projekt VR)

- С каким отношением со стороны местных жителей вам пришлось столкнуться?

- В Якутии поляки издавна пользуются уважением. В свое время туда в ссылку после восстаний в 19 веке попало множество поляков, хорошая память о некоторых сохранилась до сих пор. К самой идее рекорда местные первоначально подошли скептически: двое суток без перерыва в такой мороз - нет, это невероятно. Так они и думали, и говорили. Не лучшим образом на их отношение повлияли неудавшиеся попытки моих предшественников: японец пытался из Якутска на велосипеде доехать до Оймякона, далеко ему продвинуться не удалось. Несколько сотен километров за Якутском мороз заставил японца сдаться. За неделю до нас в Оймяконе побывал итальянец, ему хватило нескольких часов на велосипеде, чтобы отказаться от дальнейших попыток езды.

В моем случае недоверие сменилось энтузиазмом, уважением и поддержкой зрителей после того, как прошли первые сутки, когда люди проснулись и увидели, что я продолжаю езду. На второе утро я увидел, что они ждут, что я возьму рекорд, и начали готовиться к торжественной встрече. В какой-то мере это помогло мне продержаться еще несколько часов до финиша, Понимаете, я уже не мог сдаться и разочаровать всех вокруг.

Якутов отличает невероятная доброжелательность. Например, если они видят, что на обочине дороги стоит автомобиль, то обязательно остановятся спросить, что случилось. Почему? Им прекрасно известно, что если случилась беда, то люди могут погибнуть - замерзнуть. Якутская журналистка, о которой я уже вспоминал, оказала нам бесценную помощь, причем, абсолютно безвозмездно. Девушка не могла заснуть несколько дней, эмоции которые она пережила во время рекорда оказались очень сильными. Она думала, что рекорд продолжается, а ей надо помогать нам и заботиться о нас. Со стороны властей никаких проблем не было, скорее даже наоборот - энтузиазм и желание сотрудничать.

Рекорд Валериана Романовского (Фото - Вацлав Лаба, Projekt VR)

- Как на вашу страсть к велоспорту и рекорда реагирует семья?

- Страсть к велоспорту отнимает довольно много времени, в результате приходится отказываться от части обязанностей и частной жизни. Всюду, к сожалению, не успеваю. К счастью, самый близкий круг родственников относиться ко мне с пониманием и поддержкой. Тем не менее, я свои планы на будущее для родственников раскрывать не спешу, зачем понапрасну волновать (улыбается). Семья о моих спортивных планах часто узнает по телевидению. В Якутии я и мои коллеги по команде прошли тесты в центре, где тренируются российские олимпийцы. Мои показатели оказались лучше в два раза чем у друзей, которые спортом не занимаются. Я не только тренируюсь, подготовка и велоспорт стали моим образом жизни. Те же самые тесты показали, что мой биологический возраст - 30 лет, хотя на самом деле мне уже за сорок. Благодаря таким проектам мы показываем и убеждаемся, что образ жизни, спорт и правильное питание имеют исключительное значение и влияют на качество нашей жизни.

- Почему велосипед?

- Однажды в Польше на трассе я встретил велосипедистов. Заинтересовался, начал ездить в категории Masters, выиграл три медали в чемпионате Польши. Хотел стать велосипедистом-профессионалом, но, как оказалось, мой возраст, 25 лет, оказался слишком большим, чтобы уйти в профессиональный велоспорт, поэтому я занялся ультрамарафонами.

- Вы спортсмен, автор рекордов Гиннесса, хотелось бы узнать ваше отношение к допингу?

- Лично я негативно отношусь к средствам допинга. Спорт должен быть чистым, на одинаковых условиях для всех, без использования запрещенных веществ, которые дают преимущество. Убежден, что антидопинговый контроль нужно усиливать. Очень многого можно добиться благодаря грамотной подготовке и питанию, и отдыху. Кроме того, в таких соревнованиях очень много решает сила воли, она есть не у каждого, но можно лучше подготовиться и укрепить ее благодаря упорным тренировкам.

- Насколько известно вы были гражданином Литвы и эмигрировали в Польшу в начале 90-х годов.

- Я был и остаюсь гражданином Литвы, жителем Вильнюса. От своих литовских корней я не отказался и не собираюсь отказываться, горжусь тем, что родился, вырос, жил в Литве. На комбинезоне велосипедиста у меня два флага – литовский и польский. Почему я уехал? Тогда был тяжёлый период, Советский Союз распался, я как раз заканчивал учебу в техническом училище по специальности ветеринария. Во время учёбы стало ясно, что работу по специальности найти не получится, поэтому решил попробовать счастья в Польше. Все-таки большая соседняя страна, больше возможностей. В Польшу я уехал с двумя братьями. Родители и сестра остались в Литве.

Рекорд Валериана Романовского (Фото - Вацлав Лаба, Projekt VR)

- Чем вы занимаетесь в Польше?

- В Польше вместе с родственниками мы создали фирму, которая действует в секторе деревообрабатывающей промышленности. Я поступил в университет, который впоследствии успешно закончил. Сегодня работаю над докторской диссертацией по деревообработке, являюсь судебным экспертом по полам из дерева.

- Ваши планы на будущее?

- Летом этого года мы планировали поездку в страну, где царит максимальная плюсовая температура, плюс 50 или больше по Цельсию, и побить рекорд по езде на велосипеде в таких условиях – 48 часов без перерыва. Но из-за того, что у нас осталось слишком мало времени для проекта, мы решили более плотно заняться диссертациями. Думаю, в этом году мы вернемся еще в Якутию к более сложному проекту, когда температура окружающей среды снизится до минус 50 или минус 60 градусов. Через полтора года вернемся к проекту, о котором я уже вспоминал, - езда в условиях с максимально высокой температурой. Скорее всего, это будет Иран. К этим проектам надеемся подключить медицинские и научные учреждения, чтобы в режиме онлайн анализировать жизнедеятельность организма. Будем продолжать сотрудничество с политехом в Кракове.

Я убежден, что человек должен развиваться всю жизнь, нельзя останавливаться на одном месте, даже несмотря на возраст. Это как плыть под течению, если перестанешь работать веслами, течение начнет толкать назад. Очень важно, чтобы была мечта, не работой единой и заботами человек ведь живет. Нужно решиться и сделать первый шаг к своей мечте. Естественно, что первый шаг самый трудный, но потом-то легче, после нужно лишь придерживаться пути, чтобы с него не свернуть.