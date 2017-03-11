Пярнавас: подозреваемые в жестоком убийстве – члены одной семьи подтвердили, что подозреваемые - братья

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ru.DELFI.lt
суббота, 11 марта 2017 г. 18:30
В субботу в эфире телепередачи на телевидении Lietuvos rytas генкомиссар полиции Линас Пярнавас раскрыл новые детали преступления и первичную информацию о подозреваемых в убийстве Евы Страздаускайте.
Linas Pernavas
© DELFI / Rafael Achmedov

По словам комиссара, находят все новые доказательства в разных местах, где проводят процессуальные действия. Число подозреваемых остается прежним – 6. Одни из них из Кедайняй, другие - из Мариямполе.

По словам генкомиссара, во время задержания подозреваемые не оказывали сопротивления, были стянуты многочисленные наряды полиции. По словам комиссара, у них даже не было возможности оказать сопротивление. "Это было бессмысленно делать, думаю, они это поняли", – сказал Пярнавас.

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Сейчас записывают показания подозреваемых. Пярнавас обещал, что обществу представят всю информацию, но пока надо войти в положение и понять следователей. Открытые комментарии могут нанести ущерб следствию.

Пярнавас указал, что вчера во время первичного осмотра на теле Страздаускайте ясно были видны следы насилия, но только после выводов экспертов станет ясно, как была убита девушка.

По словам комиссара, за совершение такого преступления в Литве возможно наказание в виде пожизненного заключения.

"У меня язык не поворачивается называть из людьми. Они неоднократно судимы, это люди, для которых чужд нормальный образ жизни. Их не волновала ни учеба, ни работа, ни что-то другое", – сказал Пярнавас, с трудом сдерживая эмоции. Подозреваемые жили за счет различных преступных действий, например, взяток. Это молодые люди в возрасте 23–26 лет.

По словам генкомиссара, это социальные проблемы, о которых мы должны говорить. "Полиция достаточно сильна и снова доказала это, расследовав это жестокое и тяжкое преступление в течение нескольких дней. Однако только расследованием преступлений и задержанием этих отдельных людей мы проблему не решим", – сказал комиссар.

По словам собеседника, подозреваемые не относятся к числу самого социально уязвимого слоя, но они недумающие, безответственные и не знают, что такое нормальная жизнь. Пока у полиции нет данных, что Страздаускайте - не единственная их жертва.

Один из подозреваемых в социальной сети писал: "У вас есть армия, а у меня есть братья". По словам Пярнаваса, эти братья вместе и оказались за решеткой, значит армия на сегодняшний день сильнее.

Несмотря на то, что один из подозреваемых учился в том же университете, что и Страздаускайте, по предварительным данным, это было спонтанное преступление.

Пярнавас сказал, что решение угнать такую машину было глупым, поскольку ее сложно реализовать, поскольку таких автомобилей немного. Такой автомобиль не разберешь на запчасти, поскольку нет на них спроса. "Это еще раз показывает, что их решение было глупым. Преступление было совершено необдуманным", – сказал комиссар.

Не исключено, что в момент совершения преступления подозреваемые были пьяны или под воздействием психотропных веществ. По словам генкомиссара, это живущие на пособия люди, у которых нет никаких социальных навыков, которые промышляли случайной преступной деятельностью.

"Они не учатся, у них нет мозгов, им нечем думать. Такие дела сложно расследовать, поскольку они абсолютно противоречат логике", – сказал комиссар.

В конце беседы Пярнавас призвал всех подумать, что мы на протяжении 27 лет независимости делали не так, почему недостаточно инвестировали в образование, в занятость таких людей.

"Эти люди уже выросли, их много. Их мы уже не изменим. Надо начинать с тех, кто учится сейчас", – сказал комиссар.

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