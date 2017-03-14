Пярнавас: дело Страздаускайте было сложно расследовать из-за неподдающихся логическому объяснению действий

Об этом он сказал после операции по выяснению исчезновения 26-летней девушки из Плунге. В минувшую пятницу полиция сообщила, что Ева Страздаускайте была убита, поскольку пытались угнать автомобиль, на котором она ехала в Вильнюс.

"Если говорить на самом деле о том, какие мы должны сделать выводы и что надо менять в будущем, то однозначно в этой сфере нам придется поработать. Об этом уже говорили не один раз, что всю эту систему надо расширять и улучшать. Я имею в виду, что нельзя просто так расставлять камеры лишь бы каких разных параметров, поскольку тогда соответственно сложно получить информацию, сложно подключиться, объединить в одно", - сказал в понедельник вечером в эфире передачи "В центре внимания" на LRT Пярнавас.

Он сказал, что общественная безопасность не стоит столько, сколько нам не по карману. По его словам, важно, чтобы люди, которые в будущем пойдут на преступление, поняли, что спрятаться им не удастся.

"Ничто ниоткуда не появляется, ничто никуда не пропадает. Все равно надо в точку А или Б прийти или приехать. Так чем больше будет таких видеокамер, чем они будут лучше, чем больше будет освещенных городов, населенных пунктов, городков, дорог, перекрестков и т.д., тем больше вероятность, что мы будем абсолютно защищены. Тем меньше вероятность, что какие-то люди будут боятся совершать преступления, поскольку ты поймешь, что не можешь из точки A в точку Б проехать, так, чтобы тебя не сняли все 3, 4, 5 камер. Эти работы должны быть выполнены в целях укрепления общественной безопасности, я думаю, что это один из наших приоритетов", - сказал Пярнавас.

По его словам, расследование этого преступления было осложнено нетипичным поведением преступников, поскольку в настоящее время угон автомобилей таким образом не осуществляют (имеется в виду угон с нападением на водителя).

"Если говорить о самом преступлении, то я вижу ряд глупых решений, невзвешенных решений, решений, которые не поддаются никакой логике. В определенном смысле поэтому было сложно расследовать, поскольку на самом деле, если взять причинно-следственную связь от начала до конца, как все произошло, то наверное нормальный человек в здравом уме такое не делал бы. Даже преступники, большая их часть так не поступают", - сказал генкомиссар.

Пярванас также заметил, что огромные силы, брошенные на поиски девушки, не были избыточной реакцией.

"Было много спекуляций на тему, почему этому преступлению уделили много внимания, поскольку исчезает много людей и т.п. Мы не можем сравнивать исчезновение обычного человека, который пошел в лес, заблудился или куда-то ушел, забыв позвонить, сообщить, что ушел или (ситуацию), когда человек или подросток в 10-й раз уходит из дома потому, что там что-то плохо, плохие отношения и т.п., и данный случай. Этот случай явно демонстрировал, что совершено преступление. Мы, конечно, сначала не могли точно сказать, что произошло, какое преступление, но сами обстоятельства явно показывали, что это не простое исчезновение, это преступление", - сказал Пярнавас.

"Очевидно мы видим, что наша реакция не была чрезмерной", - прибавил он.