Пьяный водитель приговорен к аресту на 30 суток

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ru.DELFI.lt
понедельник, 13 марта 2017 г. 09:06
Житель Вильнюсского района, который в нетрезвом состоянии без прав ехал ночью со спящими друзьями в магазин за спиртным, пытался обмануть полицейских: увидев у магазина полицейских, он прыгнул к спавшим друзьям, пытаясь притвориться, будто за рулем сидел не он.
© DELFI / Erikas Skardžius

"Когда мы открыли дверцу машины, водитель, которого мы сразу узнали, лежал, закрыв глаза, и улыбался", – рассказали полицейские.

Вскоре полиция выяснила, что их пытался одурачить уже 6 раз судимый житель Вильнюсского района Викторас Кляпус. Он ранее был неоднократно наказан и в административном порядке – не только за мелкие кражи, но и за вождение в нетрезвом виде. За это он был лишен права на вождение.

Кляпаса приговорили к лишению свободы. В Вильнюсском окружном суде прошло слушание по уголовному делу. Кляпаса обвиняли в вождении в нетрезвом виде - 2,6 промилле (данные анализа крови). Алкотестер показал 2,97 промилле.

"Суд пришел к выводу, что для достижения цели наказания обвиняемому должен быть назначен арест, – указала судья Юлита Дабульските-Райзгене. – Прокурор предлагал назначить штраф, но суд считает, что такое наказание нецелесообразно. Надо обратить внимание на то, что обвиняемый сейчас не работает, не платит назначенные ему в административном порядке штрафы, у него нет легального источника доходов, на его счету мелкие кражи, поэтому финансовые санкции не будут должным наказанием".

Судья постановила, что Кляпус должен провести за решеткой 30 суток. Кроме того, его лишили прав на 3 года. Суд хотел конфисковать и автомобиль, на котором ехал Кляпус, но не было данных, что его владелец знает о том, что его автомобиль будет использоваться для совершения преступных действий.

Но Кляпасу назначили также штраф в 870 евро - в такую сумму оценили автомобиль, на котором он совершил преступное действие.

По материалам дела известно, что Кляпус за рулем Ford нетрезвым попался 4 февраля 2017 года, в 23.45 ч., когда у ночного магазина в Вильнюсе, на углу ул. Прамонес и Скидо его заметила полиция.

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