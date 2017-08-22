Путешествие литовцев на поезде Москва-Владивосток: вместе мы знали каких-нибудь 100 слов

Эти летом я – Тадас, и мой брат Мантас, решил поехать в отпуск в необычное место. Мы решили проехать через всю Россию на поезде.

Почему мы выбрали такой маршрут? Мы слышали, что существует самый длинный в мире маршрут по железной дороге от Москвы до Владивостока – всего 9289 км. Эта линия существует с 1916 г. Маршрут необычен не только своим внутренним порядком, но и тем, что пересекает 7 часовых поясов. Мы много читали и смотрели об этой поездке, поэтому решили испытать ее сами.

Наше путешествие началось в Москве, где мы провели 3 дня, потом нас ждал транзитный поезд, на котором мы ехали 6 суток, после чего мы еще 2,5 дня провели во Владивостоке.

Kelionė "Maskva" - "Vladivostokas" © Asmeninis archyvas

По-русски мы не говорим

Были определенные сложности с языком. Я (Тадас) русский вообще не изучал, знаю столько, сколько выучил в жизни, поскольку в школе первый иностранный был английский, а второй - немецкий. Мантас тут был лучше подкован. Его первый иностранный - английский, а второй - русский, поэтому какие-то азы у него есть. Оба вместе мы знали каких-нибудь 100 слов, Мантас умел читать на кириллице. это помогло ориентироваться в городах, прочитать названия улиц, искать слова в словаре. Особенно это помогло в метро, там все на кириллице – если не умеешь читать, можешь уехать в другую сторону.

Самые впечатляющие места

Самое большое впечатление на нас произвел контраст между большой и роскошной Москвой и серым Владивостоком. Как в Москве, так и во Владивостоке мы видели немало советской символики, демонстрировалась старая советская военная техника, чувствовалась гордость за победу в войне.

Во время поездки на поезде также были запомнившиеся моменты: в магазинах, на станциях, где поезд останавливался, было мало продуктов, поэтому, если ты оказывался в очереди последним, то мог не получить того, чего хотел. Это напомнило рассказы родителей о советских очередях за хлебом.

Еще заполнилось наглое заявление, что сдачи нет, поэтому покупайте что-то еще или оставляйте деньги и идите. И это несмотря на то, что перед нами люди рассчитывались мелочью, деньги на сдачу у продавца было. Эту ситуацию я бы назвал "налогом с туристов", поскольку в каждой стране, где мне довелось побывать, время от времени приходилось переплачивать за то, что ты турист или за то, что ты не местный и не знаешь, как себя вести. Здесь речь шла всего о 30 рублях (около 0,5 евро).

Kelionė "Maskva" - "Vladivostokas" © Asmeninis archyvas

Мы встретились и с другими туристами, общались с немцами, поляками, швейцарцами и таиландцем.

Также имели возможность познакомиться с нетрезвы местным монголом, который ехал с нами два дня. Думаю, это и было самым большим приключением. На первый взгляд он произвел хорошее впечатление, а потом стал вести себя агрессивно, говорил о пропаганде со стороны России и Европы. Позже пытался выпить свое пиво и закурить прямо в купе. Доказывал, что история забыта, и мы уже не враги. И что он совсем не понимает, чего мы сюда едем, если не говорим по-русски.

Владивосток может показаться красивым городом. Все местные рассказывали, что это красивый край. Однако после того, как ты побывал в европейских городах, он не удивляет. Город был бы красивым, если бы местные власти больше внимания уделяли чистоте, улучшали инфраструктуру. Похоже, люди здесь сами пытаются убирать мусор и улучшать уровень жизни, но этого не достаточно.

Полдня мы ехали мимо Байкала, пейзажи там действительно красивые, особенно, когда рельсы плутают между горами. Само озеро больше похоже на море. Запомнился переезд через Монголию. Мы видели много холмов, пересекли ряд тоннелей в горах, видели много горных рек.

Как в Москве, так и во Владивостоке мы заметили много военной техники времен Второй мировой войны, которая стоит в парках, на площадях, выполняет роль туристических объектов. Нас, помнящих историю, такие виды не очень радовали. особенно удивило мороженое в магазинах с символикой СССР. Курьез.

Курьезные ситуация во время путешествия

Когда мы отправились в это путешествие, предполагали, что нас ждут проблемы и курьезы. Возможно, стоило выбрать другой поезд, поскольку, как оказалось, есть два поезда, следующих по этому маршруту. Наш был скорым и более дорогим, хорошим, а второй был дешевле и идет на день дольше. Как мы узнали из разговоров, на том ездят люди попроще.

Самые курьезные ситуации происходили, когда ты пытался поговорить с местными. Наш словарный запас очень ограниченный, поэтому мы боялись сказать что-то не то, особенно, когда речь заходила о политике. Хотя на самом деле очень хотелось узнать, что люди думают о Европе и о самой России.

Россию мы примерно так себе и представляли, но все это было лишь в воображении. Встреченный турист из Швейцарии сказал, что он приехал в Россию и в Москву не в первый раз. Он упомянул, что 5 лет назад Москва выглядела совсем по-другому. Было больше беспорядка. Перейти дорогу на зеленый свет было настоящим вызовом. Он сказал, что это было нелегче, чем ехать 6 дней в поезде. Турист заметил, что сейчас стало больше порядка, например, в поезде запретили пить алкогольные напитки и курить. В более дешевом поезде это до сих пор разрешено. Но что бы он ни говорил, то что там видели, порядком назвать сложно, если сравнить с Европой, где хорошие дороги, тротуары, есть кондиционеры и другие вещи, облегчающие быт людей - в России этого не хватает.

Vladivostokas © Asmeninis archyvas

Мы с братом хотели посетить рыбный рынок. От нашего хостела до рынка было около 4.5 км. Мы решили пойти пешком. Половина пути проходила по ремонтируемому тротуару, но невозможно было понять, когда его доведут до ума. Что самое интересное, ни рабочих, ни техники рядом не было. Также среди бела дня около магазина с ювелирными изделиями танцевали полуобнаженные танцовщицы гоу-гоу. Оказывается, это была церемония открытия нового магазина. Мы убедились, что высказывание "умом Россию не понять", верное.

Пустились бы в такой переезд еще раз?

По тому же маршруту мы бы не поехали, но проехались бы до определенных станций, чтобы поехать в другую страну, например, в Монголию или Китай.

Расходы

Билеты на поезд стоят от 250 до 900 евро на человека. Цена зависит от выбранного класса. Самыми дорогими были билеты на самолет из Владивостока в Литву - около 400 евро на человека. В целом поезда каждому обошлась в 1200 евро. А вообще цены как в Москве, так и во Владивостоке похожи на литовские, только некоторые продукты дороже.

Кому рекомендуем поездку?

Мы рекомендуем ее тем, кому больше по душе приключения, а не солнечные пляжи. Когда мы отправлялись в это путешествие, на особый комфорт не рассчитывали, и наши предположения отчасти оправдались. После 4 дня начала болеть спина, появилось ощущение монотонности, сюда еще надо прибавить отсутствие душа. Каждый день мы пересекали 1 или 2 часовых пояса. Мы почувствовали, что организм выходит из привычного ритма. Людям, которые любят приключения и общение с разными попутчиками, мы также рекомендуем эту поездку.