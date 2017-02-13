Путейкис рвется в президенты: доходы жителей должны быть не меньше 400 евро на человека

 (14)
ru.DELFI.lt
понедельник, 13 февраля 2017 г. 15:39
Депутат из Клайпеды Наглис Путейкис стал первым официальным кандидатом на президентских выборах, которые состоятся в Литве в мае 2019 года, пишет Vakarų ekspresas.
Naglis Puteikis
© DELFI (M.Ažušilio nuotr.)

12 февраля на съезде Литовской партии центра в Каунасе было решено, что на президентских выборах партия выдвинет своего кандидата – им согласился стать и был единогласно утвержден лидер партии Наглис Путейкис.

"Я намерен стать президентом, основная цель и задача которого – снижение материального неравенства, чтобы страна обеспечивала каждому малоимущему жителю Литвы минимальные средства для жизни - и не по 238 евро, как сейчас предлагают, а как минимум по 400 на каждого члена семьи.

На посту президента я бы блокировал законы, повышающие доходы пенсионеров с небольшими пенсиями увеличивают всего на несколько евро, а тех, у кого большие пенсии - в десятки раз больше. Ведь именно из-за растущего социального разобщения и материального неравенства и происходит самая большая катастрофа Литвы – массовая эмиграция.

Борьба с коррупцией у власти и расхитителями государственных средств должна стать делом национальной безопасности. Рядовых людей надо защитить от воров в костюмах, вымывающих деньги из бюджета нашей страны", – сказал Путейкис.

Путейкис примет участие в президентских выборах уже во второй раз. В 2014 году за него проголосовали 10% избирателей, почти 125 000 жителей Литвы, он занят 4 место.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Командующий литовской армии успокаивает в связи с учениями "Запад-2017" (3)

Командующий литовской армии успокаивает в связи с учениями Запад-2017
Армия Литвы и разведка уделят повышенное внимание планируемым на осень российско-белорусским учениям "Запад-2017" и у общества нет основания для преждевременного беспокойства в связи этим маневрами, говорит командующий литовской армией, генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас.

Мэр Вильнюса считает, что кроме станции по сжиганию отходов другого выхода нет (3)

Remigijus Šimašius
В Вильнюсе нет другого выхода и необходимо строить электростанцию по сжиганию отходов, проект которой проводит в жизнь Lietuvos energija, говорит мэр литовской столицы Рямигиюс Шимашюс.

Профессор Шикшнис получил премию датского фонда (2)

Virginijus Šikšnys
Профессор Вильнюсского университета (ВУ) Виргиниюс Шикшнис вместе с другим ученым из берлинского института, которая исследует технологию редактирования генома CRISPR-Cas9 Эммануэль Шарпантье, получили датскую премию Novo Nordisk фонда Novozymes, составляющую 3 млн. датских крон (403 000 евро).

Шимашюс: на Лукишкской площади лучше пока оставить флаг вместо памятника (12)

Remigijus Šimašius
В числе представленных идей для памятника для Лукишкской площади пока нет такого, который можно было бы реализовать до 100-летия государства, считает мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, поэтому пока было бы лучше оставить на площади флаг Витиса.

В литовской армии будет меню для вегетарианцев (12)

В литовской армии будет меню для вегетарианцев
После критики по поводу питания служащих в литовской армии вегетарианцев вооруженные силы подготовили альтернативные меню.
Facebook друзья
Rambler's Top100