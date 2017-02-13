Путейкис рвется в президенты: доходы жителей должны быть не меньше 400 евро на человека

12 февраля на съезде Литовской партии центра в Каунасе было решено, что на президентских выборах партия выдвинет своего кандидата – им согласился стать и был единогласно утвержден лидер партии Наглис Путейкис.

"Я намерен стать президентом, основная цель и задача которого – снижение материального неравенства, чтобы страна обеспечивала каждому малоимущему жителю Литвы минимальные средства для жизни - и не по 238 евро, как сейчас предлагают, а как минимум по 400 на каждого члена семьи.

На посту президента я бы блокировал законы, повышающие доходы пенсионеров с небольшими пенсиями увеличивают всего на несколько евро, а тех, у кого большие пенсии - в десятки раз больше. Ведь именно из-за растущего социального разобщения и материального неравенства и происходит самая большая катастрофа Литвы – массовая эмиграция.

Борьба с коррупцией у власти и расхитителями государственных средств должна стать делом национальной безопасности. Рядовых людей надо защитить от воров в костюмах, вымывающих деньги из бюджета нашей страны", – сказал Путейкис.

Путейкис примет участие в президентских выборах уже во второй раз. В 2014 году за него проголосовали 10% избирателей, почти 125 000 жителей Литвы, он занят 4 место.