Пукас: я не совершил никаких нарушений

 (2)
BNS
среда, 15 марта 2017 г. 17:29
Член литовского сейма Кястутис Пукас не намерен отказываться от депутатского мандата, хотя накануне вероятного импичмента спикер парламента Викторас Пранцкетис дважды призвал К. Пукаса подать в отставку.
Kęstutis Pūkas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Когда будет импичмент, тогда будет и факт. У меня нет никаких нарушений, из-за которых я должен уходить в отставку", - сказал в среду К. Пукас журналистам, выходя из кабинета спикера Сейма.

Спикер встретился с К. Пукасом, которого обвинили в сексуальных домогательствах, после того, как Комиссия по этике и процедурным вопросам Сейма Литвы постановила инициировать импичмент К. Пукасу, избранному в парламент по списку партии "Порядок и справедливость".

Статьи по теме:
Девушки рассказывают о пожеланиях депутата Пукаса: запросы были особые  (36)
Группа женщин-парламентариев просит рассмотреть импичмент Пукасу  (13)

"Да, я призвал (его) положить мандат, я начал с такого призыва и закончил призывом, но он остался при своем мнении и сказал, что будет защищаться. Но Комиссия по этике и процедурным вопросам сегодня обсудила, и завтра повестка дня будет дополнена вопросом о сформировании комиссии (по импичменту)", - сказал В. Пранцкетис журналистам после встречи с К. Пукасом.

Комиссия по этике и процедурным вопросам Cейма Литвы постановила обратиться к сейму по поводу начала импичмента К. Пукасу из-за подозрений, что он мог нарушить присягу и Конституцию.

Группа девушек обвинила К. Пукаса в сексуальных домогательствах. Парламентарий обвинения отрицает, хотя принес публичные извинения женщинам. Info TV сообщило, что на телевидение обратилась жительница Вильнюса, которая утверждает, что во время интервью о работе помощником парламентария она получила предложение К. Пукаса посетить его комнату в гостинице Сейма, осмотреть спальню, также прозвучали заявления о том, "как было бы замечательно поваляться в постели в спальне". Виленчанка рассказала, что на первом интервью о работе она услышала комментарии о своей груди и другие неподобающие намеки.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Три девушки обратились в Генпрокуратуру Литвы из-за сексуальных домогательств депутата (7)

Три девушки обратились в Генпрокуратуру Литвы из-за сексуальных домогательств депутата
Три девушки обратились в Генеральную прокуратуру Литвы, указав, что подверглись сексуальным домогательствам со стороны парламентария Кястутиса Пукаса.

Пукас: я не совершил никаких нарушений (2)

Kęstutis Pūkas
Член литовского сейма Кястутис Пукас не намерен отказываться от депутатского мандата, хотя накануне вероятного импичмента спикер парламента Викторас Пранцкетис дважды призвал К. Пукаса подать в отставку.

Кишкис: представленная информация о пропавшей девушке сразу вызвала подозрение (27)

Žeimiai
После убийства 26-летней Евы Страздаускайте редакцию портала DELFI посетил глава Литовского бюро криминальной полиции (ЛБКП) Роландас Кишкис.

Парламентские стражи этики выступают за импичмент Пукасу (4)

Kęstutis Pūkas
Комиссия по этике и процедурным вопросам Сейма Литвы постановила обратиться к Сейму по поводу начала импичмента парламентарию Кястутису Пукасу из-за подозрений в том, что он мог нарушить присягу и Конституцию.

Разрешения на полуавтоматическое оружие литовские стрелки получат до лета (11)

Разрешения на полуавтоматическое оружие литовские стрелки получат до лета
Литовский парламент еще летом прошлого года принял поправки, позволяющие членам Литовского союза стрелков (ЛСС) приобретать и хранить дома полуавтоматическое оружие, однако с сентября, когда закон вступил в силу, пока еще ни один стрелок не получил такое разрешение.
Facebook друзья
Rambler's Top100