Пукас: я не совершил никаких нарушений

"Когда будет импичмент, тогда будет и факт. У меня нет никаких нарушений, из-за которых я должен уходить в отставку", - сказал в среду К. Пукас журналистам, выходя из кабинета спикера Сейма.

Спикер встретился с К. Пукасом, которого обвинили в сексуальных домогательствах, после того, как Комиссия по этике и процедурным вопросам Сейма Литвы постановила инициировать импичмент К. Пукасу, избранному в парламент по списку партии "Порядок и справедливость".

"Да, я призвал (его) положить мандат, я начал с такого призыва и закончил призывом, но он остался при своем мнении и сказал, что будет защищаться. Но Комиссия по этике и процедурным вопросам сегодня обсудила, и завтра повестка дня будет дополнена вопросом о сформировании комиссии (по импичменту)", - сказал В. Пранцкетис журналистам после встречи с К. Пукасом.

Комиссия по этике и процедурным вопросам Cейма Литвы постановила обратиться к сейму по поводу начала импичмента К. Пукасу из-за подозрений, что он мог нарушить присягу и Конституцию.

Группа девушек обвинила К. Пукаса в сексуальных домогательствах. Парламентарий обвинения отрицает, хотя принес публичные извинения женщинам. Info TV сообщило, что на телевидение обратилась жительница Вильнюса, которая утверждает, что во время интервью о работе помощником парламентария она получила предложение К. Пукаса посетить его комнату в гостинице Сейма, осмотреть спальню, также прозвучали заявления о том, "как было бы замечательно поваляться в постели в спальне". Виленчанка рассказала, что на первом интервью о работе она услышала комментарии о своей груди и другие неподобающие намеки.