Прояснилось, когда министерства переведут в одно здание

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ru.DELFI.lt
четверг, 2 марта 2017 г. 15:37
В плане по осуществлению правительственной программы предусмотрено, когда все министерства будут переведены в одно здание.
© DELFI / Karolina Pansevič

В соответствии с планом, это должны сделать до IV квартала 2021 г. Отдельно будут располагаться только два министерства: МИД и МО.

"В целях укрепления межведомственного сотрудничества и внедрения современной культуры труда, все министерства, за исключением МО и МИД будут переведены в новые помещения", – сказано в плане правительства, полученном DELFI.

В официальном плане детализации не осталось. не осталось в плане и прежнего утверждения, что Министерство охраны окружающей среды и Минсельхоз будут переведены в Каунас.

Однако лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис сказали, что от планов перевода двух министерств в Каунас не отказываются.

"От этой идеи не отказываются. Мне просто странно, что в публичном пространстве сейчас обсуждают, будто "крестьяне" от этой идеи отказались. Мы вчера говорили с премьер-министром об этом. Просто пока не обсудили всю систему, мы не хотим что-то вписывать, что может быть вопросом для дискуссии", – сказал DELFI 28 февраля Карбаускис.

Он сказал, что это связано с подготовкой Каунаса.

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