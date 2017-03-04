Прояснилось, где будут установлены секторные радары

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ru.DELFI.lt
суббота, 4 марта 2017 г. 17:09
Уже все мы привыкли, что многие водители при виде радара на дороге резко нажимают на педаль тормоза, но как только устройство остается позади, снова топят педаль газа. Тем не менее, веселые денечки для любителей опасной езды скоро закончатся.
Numatomų greičio matavimo ruožų žemėlapis
© LAKD nuotr.

Еще в этом году на литовских дорогах появятся 25 отрезков, на которых будет измеряться не мгновенная, а средняя скорость.

С июля 2015 на шоссе Via Baltica был задействован первый в Литве тестовый секторый радар. Он на почти 5-километровом участок между Каунасом и Мариямполе измерял среднюю скорость транспортных средств.

Первое испытание радар прошел между Каунасом и Мариямполе на отрезке в 4,873 км. Он замеряет начальную и конечную скорость автомобиля. Этот участок можно преодолеть не быстрее, чем за 200 секунд.

По данным представителей Дирекции автомобильных дорог, приобретение радаров и их оборудование обойдется в 1,5 млн. евро.

Как ожидается, секторные радары будут установлены на этих дорогах:

Рига-Шяуляй-Таураге-Калининград (A12) - два участка
Шяуляй-Паланга (A11) - два участка
Мариямполе-Кибартай-Калининград (A7) — один участок
Вильнюс-Варена-Гродно (A4) - один участок
Вильнюс-Лида (А15) - один участок
Вильнюс-Минск (A3) - один участок
Вильнюс-Пренай-Мариямполе (A16) - один участок
Каунас-Зарасай-Даугавпилс (A6) — два участка
Паневежис-Шяуляй (А9) - один участок
Паневежис-Аристава-Ситкунай (A8 ) - один участок
Каунас-Мариямполе-Сувалки (А5) - один участок
Паневежис-Пасвалис-Рига (A10) - один участок
Рига-Шяуляй-Таураге-Калининград (A12) - один участок
Каунас-Юрбаркас-Шилуте-Клайпеда (141) — два участка
Мажейкяй-Плунге-Таураге (164) - одна секция
Даугавпилса-Рокишкис-Паневежис (122) - одна секция
Вильнюс-Švenčionys-Зарасай (102) - один участок
Вильнюс-Полоцк (103) - один участок
Клайпеда-Лиепая (А13) - один участок
Вильнюс-Пренай-Мариямполе (A16) - один участок
Каунас-Пренай-Алитус (130) - один участок
Каунас-Зарасай-Даугавпилс (A6) - один участок (резервное место)
Паневежис-Аристава-Ситкунай (A8) - один участок (резервное место) .

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Numatomų greičio matavimo ruožų žemėlapis
Уже все мы привыкли, что многие водители при виде радара на дороге резко нажимают на педаль тормоза, но как только устройство остается позади, снова топят педаль газа. Тем не менее, веселые денечки для любителей опасной езды скоро закончатся.

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