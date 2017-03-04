Прояснилось, где будут установлены секторные радары

Еще в этом году на литовских дорогах появятся 25 отрезков, на которых будет измеряться не мгновенная, а средняя скорость.
С июля 2015 на шоссе Via Baltica был задействован первый в Литве тестовый секторый радар. Он на почти 5-километровом участок между Каунасом и Мариямполе измерял среднюю скорость транспортных средств.
Первое испытание радар прошел между Каунасом и Мариямполе на отрезке в 4,873 км. Он замеряет начальную и конечную скорость автомобиля. Этот участок можно преодолеть не быстрее, чем за 200 секунд.
По данным представителей Дирекции автомобильных дорог, приобретение радаров и их оборудование обойдется в 1,5 млн. евро.
Как ожидается, секторные радары будут установлены на этих дорогах:
Рига-Шяуляй-Таураге-Калининград (A12) - два участка
Шяуляй-Паланга (A11) - два участка
Мариямполе-Кибартай-Калининград (A7) — один участок
Вильнюс-Варена-Гродно (A4) - один участок
Вильнюс-Лида (А15) - один участок
Вильнюс-Минск (A3) - один участок
Вильнюс-Пренай-Мариямполе (A16) - один участок
Каунас-Зарасай-Даугавпилс (A6) — два участка
Паневежис-Шяуляй (А9) - один участок
Паневежис-Аристава-Ситкунай (A8 ) - один участок
Каунас-Мариямполе-Сувалки (А5) - один участок
Паневежис-Пасвалис-Рига (A10) - один участок
Рига-Шяуляй-Таураге-Калининград (A12) - один участок
Каунас-Юрбаркас-Шилуте-Клайпеда (141) — два участка
Мажейкяй-Плунге-Таураге (164) - одна секция
Даугавпилса-Рокишкис-Паневежис (122) - одна секция
Вильнюс-Švenčionys-Зарасай (102) - один участок
Вильнюс-Полоцк (103) - один участок
Клайпеда-Лиепая (А13) - один участок
Вильнюс-Пренай-Мариямполе (A16) - один участок
Каунас-Пренай-Алитус (130) - один участок
Каунас-Зарасай-Даугавпилс (A6) - один участок (резервное место)
Паневежис-Аристава-Ситкунай (A8) - один участок (резервное место) .