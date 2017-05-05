Провокация Кремля в Литве: замешаны и журналист, и депутат

В такой искажающий факты репортаж попали журналист Аудрюс Лелкайтис и даже депутат Мантас Адоменас. Как и почему?

На минувшей неделе в Литву приехала съемочная группа НТВ, чтобы снять репортаж об учениях, проведенных МВД в Шальчининкай и Вильнюсе 11 апреля.

Эти учения оценили неоднозначно, особенно из-за завершившейся фиаско для полицейских операции в Шальчининкай.

Там мнимые "зеленые человечки" сумели незаметно пробраться от границы до полицейского комиссариата, обезоружить полицейских и взять их в заложники, а во время неслаженной спасательной операции коллеги полицейских были "убиты". Между тем жители и местная власть были возмущены сценарием учений.

Для кремлевской пропаганды - это было словно бальзам на душу. Неудивительно, что съемочная группа НТВ вылезала из кожи лишь бы показать неподготовленность и раскол в якобы выдумавшей опасность "милитаризированной Литвы": якобы власти настроены воинственно, а "простые люди" от этого только страдают.

4-минутный репортаж начинается с рассказа бегущей по лесу журналистки о том, что учения вызвали в Шальчининкай ужас и хаос. Ложь слышна уже в первых словах, когда рассказано, что "мужчины в униформе заняли первую попавшуюся на пути пограничную заставу".

На самом деле пограничники 11 апреля не только заметили "зеленых человечков", но и отразили их нападение, арестовав их или "убив". Тем же завершилась и операция в Вильнюсе. И только в Шальчининкай мужчины с оружием в спортивных костюмах сумели занять полицейский комиссариат.

В репортаже показывали не только материалы с изображением подчиненных МИД служащих, но и военных, которые в учениях не участвовали - это материалы военных учений прошлого года.

"Журналистка" НТВ Давидова продолжает свой репортаж из Шальчининкского комиссариата, где пыталась взять интервью у полицейского. Почему полиция не открыла огонь? Знала ли об учениях?

"Без комментариев, всего хорошего", – вежливо сказал ей полицейский, указав на дверь. Подобный ответ "журналисты" НТВ получали и от других людей, с которыми пытались разговаривать, даже от жителей городка, мэра и политиков.

"Эта реакция полицейских и отказавшихся говорить политиков мне понравились. Это показывает, что такие каналы Кремля не расценивают, как СМИ. И правильно, поскольку это орудие кремлевской пропаганды.

В данном случае они целенаправленно старались использовать наши внутренние проблемы, усугублять напряжение, ведь новости показывают не только российской аудитории, но и русскоязычным зрителям в Литве", – сказал преподаватель Института международных отношений и политических наук Нериюс Малюкявичюс, который занимается исследованием информационных войн.

Литовского журналиста назвали продажным

Единственным исключением стал консерватор Мантас Адоментас.

"Чем больше союзников НАТО, тем безопаснее Литва, если бы американских военных разместили здесь не по принципу ротации, а постоянно, то уровень безопасности был бы выше", – цитируют Адоменаса. Как он попал туда, если остальные отказались беседовать с российскими журналистами? По словам Адоменаса, он был обманут, поскольку журналисты НТВ вышли на него через посредника в Литве.

"В минувший четверг меня стал интенсивно искать журналист Андрюс Лелкайтис: звонил в офис, просил номер у помощников, спрашивал, не соглашусь ли я дать интервью о дислокации американских военных в Литве. Не было времени, да и не моя это тема, но он настойчиво просил. Приедут туда, где мне будет удобно.

Для какой передачи? "Я буду снимать сюжет и продам его агентствам, может, кто-то заинтересуется". Тут должен был прозвенеть сигнал опасности – ах эта безумная спешка! – не прозвенел. Я согласился говорить перед камерой", – написал позже в фейсбуке депутат.

DELFI Адоменас подтвердил, что говорил с Лелкайтисом 10 минут, а съемочная группа подозрений не вызвала, поскольку никто из них не произнес ни слова.

"Оператор был с виду не литовец, а скорее кавказец, но камера не была помечена. Вопросы были агрессивными и примитивными – часть о размещении американских военных, о неудавшихся учениях МВД, об угрозах.

Но вопросы задавали по-литовски, не говорили, что от НТВ – а он обязан был сказать это, но не сказал. Почему я должен был думать, что он на кого-то другого работает? Самое худшее, что мне пришло в голову - что его послала Янутене", – сказал Адоменас, назвав Лелкайтиса продажным журналистом или обманщинком.

"Андрюс Лелкайтис явно знал, для какого "агентства" нужен материал. Может сейчас рассказать, за сколько согласился оклеветать Литву", – возмущался в фейсбуке Адоменас.

Адоменас сам виноват или был обманут?

Лелкайтис представил иную версию и мотивы своего сотрудничества с НТВ.

"Российские журналисты приезжали и будут приезжать в Литву. Это о том, что они делают, приехав. Мне было интересно увидеть, как они работают", – писал Лелкайтис. Он был удивлен небольшой платой за помощь. Но свое решение он все же объясняет не желанием заработать, а любопытством.

"В комментариях кое-кто пишет, что я продался за 30 сребреников, но я могу сказать, что деньги - это не главное, для определенной группы людей информация важнее – для журналистов и политиков", – сказал он, заметив, что российские СМИ не в первый раз обращаются к нему за помощью.

"Да, конечно, я понимал, что они могут снять, было бы наивным не знать, но одно дело предполагать, что они делают и как себя ведут, а другое - увидеть все изнутри и понять с какими проблемами они сталкиваются, пытаясь решить", – объяснят Лелкайтис свой мотив.

Он заверил, что все политики, политологи и другие эксперты отказались от интервью, узнав, что заказчик - НТВ.

"Журналистка в панике. Она говорит, что в Украине работают через продюсерские компании – просят, чтобы они были посредниками и брали интервью. (…) Звоню в офис Адоменаса. Говорю, что буду продавать интервью во всем мире.

К моему удивлению, договориться удалось быстро, с самим Адоменасом мы согласовали время, место. Адоменас спешит и не спрашивает, где будут использованы материалы.

Во время интервью он встает на защиту престижа литовской армии, подчеркивает, что выступает за постоянное присутствие армии в Литве. Я считаю, что будут такие попытки брать интервью и в будущем, поэтому рекомендую выяснять, куда пойдет материал", – писал Лелкайтис.

"Я в репортаже ничего плохого о Литве не сказал. Плохо то, что журналист сознательно согласился сотрудничать (с НТВ). Если бы он расписал свои мотивы на следующий день после отъезда съемочной группы НТВ – это другое дело, но он сделал это только после того, как его обвинили в продажности (...)", – сказал Адоменас.

Однако Лелкайтис уверял, что если бы не он, то нашелся бы в Литве иной посредник.

"У меня создалось впечатление, что их остановить невозможно, они идут как танки – для них не существует границ", – сказал он.

"Телевидение деньгами не разбрасывается. Пьяный работник впускает нас в вонючие комнаты гостевого дома. Перед отъездом в Шальчининкай лихорадочно ищем собеседников. Министры, политики, политологи, едва услышав, что речь идет об НТВ, отказываются (или говорят, что "очень заняты"). Раса Юкнявичене велит передать, что НТВ - пропагандистское телевидение. Передаю. Надо признать, что такие ответы действуют на журналисток. Видно, что им неприятно", – рассказал Лелкайтис о первом рабочем дне.

По его словам, люди на рынке в Шальчининкай положительно отзывались об НТВ, сказали, что только его и смотрят, они говорили, что хотят мира и против войны.

"Мы едем к комиссариату, который во время учений был "захвачен", журналистка с включенной камерой рвется к дежурному, хочет говорить с комиссаром. Ее выбивает из колеи нежелание заместителя комиссара говорить по-русски.

У здания сделано несколько дублей. Мужчина в гражданской одежде просит не мешать работе.

Корреспондентка подбежала к полицейскому экипажу, открыла дверь, сказала, что хочет получить комментарий, ей в нем отказали, поскольку... человек ехал обедать.

После этого пошли на штурм мэрии, несмотря на то, что секретарь ответила по телефону, что мэр и его заместитель заняты. С включенной камерой поднимаемся на третий этаж. В кабинет мэра входит молодая семья. Корреспондент рвется в кабинет. Семья протестует.

Секретарь предлагает подождать в приемной. Кстати, она ни слова не произносит по-русски, это приводит журналистов в растерянность. Мэр вежливо отказался говорить, несмотря на нежелание журналистки покинуть кабинет. Оператор снимает в дверях. Наконец, покидаем мэрию, попытка поговорить с мэром зафиксирована", – описал действия журналистов Лелкайтис.

Все это в сжатом виде есть в репортаже НТВ.

Из показанного позже репортажа видно, что корреспондентка хотела показать, что литовские мясоперерабатывающие и молочные предприятия значительно пострадали из-за прекращения экспорта в Россию. И несмотря на то, что руководство предприятий отказалось говорить с журналистами, был найден местный фермер.

Его представили как живущего недалеко от границы Владимира Шишковского. Он перед камерой назвал себя коммунистом, которому невыгодно держать коров, хотя молоко он не экспортирует, поскольку невыгодно.

В сюжете эту проблему фермера связали с увеличением финансирования обороны Литвы, который якобы не используют для повышения военной мощи -

тут вспомнили скандал с "золотыми ложками" и с его помощью проиллюстрировали критику президента Дали Грибаускайте в адрес Минобороны. Кстати, после этого в кадре проходит и мычащая корова Шишковского.

По словам Лелкайтиса, "журналистка" была уверена, что санкции в отношении России на ввоз продуктов ввел именно Запад, а не наоборот, несмотря на то, что именно Россия решила бойкотировать западные товары.

По словам Лелкайтиса, российских "журналистов" разочаровала и литовская еда и бывший депутат Зигмас Вайшвила (они ездили к нему домой), который говорил очень медленно.

Кроме фермера, раскритиковавшего действия спецслужб, в репортаж попал Анатолий Иванов – глава проекта baltnews, который содержат на деньги Кремля. У Иванова российское гражданство.

Лучше ответить или игнорировать?

"Я считаю, единственный действенный способ - это задержать их, поскольку они боятся потерять время – командировки ограничены по времени, они экономят деньги, в таком случае, если их задержать для проверки документов, они теряют драгоценное время. А ведь они чувствуют давление, боятся лишиться работы", – считает Лелкайтис.

Он сказал DELFI, что не чувствует себя жертвой, поскольку хотел лишь показать ситуацию – рассказать о методах работы НТВ, показать, чего боятся российские журналисты и предложить решение проблемы.

– Но ведь вы не были просто наблюдателем – вы сами участвовали, организовывали не так ли?

– Ну, видите, иначе не получится – если ты вместе, не можешь противиться.

– А что вы думаете о реакции на ваше участие в съемках НТВ?

– Меня несколько раздражает, что люди, не выслушав, сразу начинают тебя обзывать. Я их понимаю, но их реакция не совсем отражает реальную ситуацию.

(...) И я на месте Адоменаса тоже так реагировал бы, но есть две важные вещи: этот вопрос вынесен на публичное обсуждение, я в записи представил все факты. Не сомневаюсь, что съемочные группы ездили и будут ездить. А знать, как проходит процесс - важнее моей скромной персоны. Мне не приятно, никому не было бы приятно на моем месте, но моя совесть спокойна, я знал, что делал.

– Но не думаете ли вы, что из-за этого эксперимента больше потеряли, чем выиграли?

– Каждый опыт стоит. Я спрашиваю себя, выпадет ли еще такая возможность? Думаю, я увидел важные моменты, которые предал огласке. Общая картина не такая белая, поскольку часть людей, почитав мой комментарий, получили интересную информацию, опираясь на которую будут принимать решения.

– Вы пошли бы на это еще раз, если бы знали, что вас ждет?

– Это невозможно. Я не хотел бы еще раз столкнуться с недовольством людей, понимаю, почему они так себя ведут, они не знают всю ситуацию. Кроме того, думаю, ни одно российское телевидение в жизни мне не позвонит. Почему? Поскольку я описал, как они создавали эту ситуацию и думаю, что российское посольство внимательно читает мои записи и переводит на русский язык.

– Почему вы раньше не писали о мотивах?

– Основным мотивом было узнать, как они работают. Это я представил в записи. Достаточно ли этого, чтобы сбросить тень с моей репутации? Я не уверен, что всех это убедит, но я знаю, что и как делал. Такое бывает только раз.

– Вы не думаете, что вас использовали?

– По сути, я обо многом догадывался, что будет, но на 100 процентов не мог знать, что они сделают, так это только вопрос, кто кого использовал.

– А что вы думаете об аргументе, что если бы прокремлевское телевидение не находило здесь посредников, то и не приезжало бы сюда?

– Ну, у меня есть другой аргумент: они загнаны в угол, им не с кем говорить, тогда ищут маргиналов. У меня возникает вопрос: умно ли поступаем? Может стоит иметь человека, который отражал бы позицию от имени Литвы?

Мы их не можем контролировать, но можем уменьшить наносимый вред. Если процесс происходит, то лучше его регулировать, чем игнорировать. Они сюда приезжают, а политики, политологи и другие их игнорируют. На них это действует, на них давят редакторы, абы кого все равно находят, вот мы и утрачиваем контроль над содержанием, поскольку не представляем наше мнение, не выполняем долг до конца. Я понимаю, что то, что они делают - это не журналистика, но результат в любом случае печальный, мой вопрос такой: не лучше ли контролировать процесс?

С этим отчасти согласился и Адоменас.

"Но думать, что он выполнил эту роль и доказал важную правду - наивно. Я в данном случае сыграл ты роль, не зная, для чего ее используют. Попытки Лелкайтиса спрятаться за рассуждения смешны", – сказал Адоменас.

Малюкявичюс: Лелкайтис манипулировал Адоменасом

Между тем Малюкявичюс с такой позицией Лелкайтиса не согласен: "Ни в коем случае. Есть в России даже такой жанр ток-шоу – "мальчик для битья", куда приглашают экспертов, политиков из-за рубежа, представляющих альтернативное мнение, но это служит нарративу, вроде есть дискуссия, а не монолог, есть разные стороны и так пропаганду начинаем оценивать как журналистику.

Им было жизненно необходимо продемонстрировать альтернативное лицо, не надо слушать, что оно говорит – мы видим полицейского, мэра, которые отказываются говорить, но их показывают, поскольку нужно создать иллюзию диалога", – сказал Малюкявичюс.

По его мнению, Лелкайтис манипулировал Адоменасом и возможно, пожертвовал своей репутацией. Между тем Кремлю отчасти удалось добиться своей цели, поскольку использовалась проблемная сфера – учения и их сценарий, на основе этого скроен сюжет, нашли человека, который согласился сотрудничать и помочь с съемках, иначе они могли никого не найти.

"С другой стороны, есть много позитивных вестей: многие отказались говорить, а это показало отношение экспертов, журналистов к кремлевским каналам", - сказал Малюкявичюс.