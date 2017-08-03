Провальные результаты госэкзамена по литовскому — в Шальчининкай и Висагинасе

Висагинская школьница Ирина Ярец сначала тоже оказалась в этом списке. Более того, за экзаменационную работу она получила ноль баллов, однако после апелляции оценка составила уже 66 баллов.

«Большинство наших ребят, которые не сдали экзамен, действительно свободно говорят по-литовски, но, возможно, каких-то заоблачных ожиданий экзаменаторов они все-таки не оправдали», - говорит девушка.

Худшие результаты в Висагинасе и Шальчиникай

Согласно данным, предоставленным DELFI экзаменационным центром, в этом году в Литве государственный экзамен по литовскому языку и литературе сдавали 18 525 школьников, не справились с заданиями - 10,7%.

Самый большой процент проваливших экзамен зафиксирован в Шальчининкском районе (27,5%). Из 138 школьников экзамен здесь не сдали 38, максимальный балл (100) не получил никто. Средний балл за экзамен по району составил 31.

В Висагинасе в этом году экзамен по литовскому языку и литературе не сдали 27,2% учащихся, т.е. 22 из 81 абитуриента, высший балл также не получил никто. Средний балл выпускников города — 36. В Вильнюском районе экзамен не смогли сдать 19% учащихся — 62 из 326, высших баллов также не было, средний балл выпускников — 35.

В крупных городах (Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе) процент проваливших данный экзамен колеблется в районе 10%.

Проблемы с экзаменом были и в других районах: в Калварийском районе экзамен не сдали 22% учащихся, в Йонишском — 19%, Ретавском — 18%, Акмянском и Паневежском — 15%.

Как сообщает Экзаменационный центр, экзамен по литовскому языку и литературе состоял из сочинения. Большинство абитуриентов писали сочинение на тему «Что приносит спокойствие человеку», таких было 61%. Меньше всего было тех, кто выбрал тему «Вильнюс в литовской литературе», - 2%.

Школьница: оценку подняли с 0 до 66

Ирина Ярец - выпускница гимназии «Атгимимо» в Висагинасе. Сначала девушка была шокирована новостью, что экзамен сдать ей оказалось не под силу, однако после того, как она подала на апелляцию, ситуация разрешилась в пользу выпускницы.

«К счастью, ситуация разрешилась. В итоге моя оценка составила 66 баллов. То есть получается, что с нуля подняли до 66. И сейчас даже сложно сказать, почему сначала была допущена такая странная ошибка. Но я рада, что все разрешилось, я уже поступила туда, куда хотела», - сказала в интервью DELFI Ирина.

Она рассуждает, что низкие результаты по городу связаны, скорее всего, с неоправданно высокими ожиданиями экзаменаторов.

«У нас в Висагинасе литовский язык для многих является неродным, но тем не менее знают его тут на уровне. Большинство наших ребят, которые его не сдали, действительно свободно говорят по-литовски, но, возможно, каких-то заоблачных ожиданий экзаменаторов они все-таки не оправдали. Скорее всего, в этом вся проблема. Ведь прежде, чем создавать какую-то систему оценки, нужно понять, чего конкретно они хотят от абитуриентов, будет ли задание адекватными», - говорит Ирина.

Абитуриентка считает, что решение ввести единый экзамен для выпускников литовских и нелитовских школ было верным, однако, по ее мнению, требования завышены как для русскоговорящих, так и для литовскоговорящих ребят.

«В Висагинасе даже выпускники литовских школ экзамен не сдали. Насколько я знаю, экзамен по литовскому языку каждый год претерпевает изменения. Раньше он был похож на экзамен по иностранному языку и включал в себя и тесты, и слушание. А сейчас осталось только сочинение. И действительно, мне кажется, что довольно сложно оценить объективно. Если выпускник пишет только сочинение, то оценивается и грамматика, и знание литовской литературы. И тут возникает вопрос, что если человек поступает на инженерию или математику, почему его должны оценивать, как будто бы он поступает на литовскую филологию? Это, по-моему, не очень объективно», - заключает выпускница.

Самоуправление: эта ситуация — ложка дегтя

Руководитель отдела образования, культуры и спорта самоуправления Висагинаса Аста Селюнене говорит, что случай Ирины Ярец известен общине Висагинаса. По ее словам, это одна из лучших учениц города.

«Ее знания литовского языка и ораторские способности известны в местной общине, и странно, что она сначала получила такую низкую оценку, а потом сразу такую высокую. Видимо, здесь была допущена какая-то техническая ошибка. Мы точно сказать не можем, ведь у нас нет доступа к работам выпускников. Но, конечно, надо понимать, что проверка сочинения не равнозначна проверке работ по физике или математике, здесь присутствует человеческий фактор, но именно поэтому работы выпускников проверяют несколько человек.

И все-таки такое резкое изменение оценки — от нуля до 66 баллов — это не поддается никакому пониманию. Этот случай в нашей общине стал очень широко известен, и все наши многолетние усилия по формированию определенного взгляда на литовский язык, интеграцию, эта ложка дегтя перечеркнула», - сказала в интервью DELFI А.Селюнене.

Она отмечает, что Висагинас — специфическое самоуправление, в котором в неформальном общении употребляется негосударственный язык. Согласно проведенному в 2014 году исследованию, для 77% жителей Висагинаса родным является русский язык, для 17% – литовский.

«Традиционно исторически так сложилось, что и в жизни, и в различных кружках у нас употребляется русский язык, и наша молодежь слышит литовский язык крайне редко, это ни для кого не секрет. Мы чувствовали, что результаты не будут положительными, как и ежегодно, так как с 2012 года экзамен по литовскому языку и литературе стал одинаковым для всех. Постепенно уравниваются и условия оценки», - констатирует представитель самоуправления.

Кроме того, отмечает А.Селюнене, в прошлом и позапрошлом годах почти вдвое меньше абитуриентов принимали решение сдавать именно государственный экзамен по литовскому языку и литературе.

«Имеет значение и взгляд семей на литовский язык и его реальную необходимость в нашей жизни, в жизни молодых людей. И, конечно, влияние оказывает и общая политика государства. И, конечно, если семья, в которой подрастает абитуриент, не связывает свое будущее в Литвой, и после школы он учебу и карьеру будут продолжать за границей, где можно лучше заработать, то понятно, что они не инвестируют ни усилий, ни времени в изучение литовского языка. Об этом свидетельствовало то, что еще несколько лет назад многие висагинцы сдавали школьный экзамен по литовскому языку и литературе, и это был знак, что они свое будущее не связывают с Литвой. Сейчас больше учащихся сдает государственный экзамен, и ясно, что приходят и те абитуриенты, чьи знания недостаточны», - говорит она.

DELFI также дважды обращался за комментарием в самоуправление Шальчиникай, однако запросы так и остались без ответа.

Министерство: в школах могли быть завышены оценки

По данным Министерства образования и науки, экзамен по литовскому языку и литературе в этом году сдали 80,74% школьников, которые посещают школы с преподаванием на языках меньшинств. Максимальную оценку в 100 баллов получили 0,2%. По данным министерства, аналогичные результаты были и в прошлом году.

«Одна из причин, почему школьники не сдали экзамен, может быть та, что в школах национальных меньшинств были несколько завышены школьные оценки. Так, например, у тех школьников, которые получили 40% экзаменационных баллов, в литовских школах в среднем оценка была 5, а у учащихся из школ этнических меньшинств - 7 или даже 8, хотя и те, и другие школьники изучают литовский язык и литературу по одной и той же программе», - прокомментировал для DELFI вице-министр образования и науки Гражвидас Казакявичюс.

Он рассуждает, что, возможно, учащиеся, которые решили сдавать государственный, а не школьный экзамен по литовскому языку и литературе, не были в полной мере готовы к экзамену и переоценили свои силы. Ведь государственный экзамен по литовскому языку и литературе, по сути, является вступительным экзаменом для продолжения учебы в университете. Чтобы закончить школу или продолжить обучение в коллегии, достаточно сдать школьный экзамен.

«Если у школьника в первом полугодии оценка за предмет составляет от 2 до 6 баллов, то тут однозначно нет никакой гарантии, что он сдаст государственный экзамен», - комментирует вице-министр.

Анализ министерства показывает, что у 41,7% выпускников школ с польским языком обучения в первой половине года этого за это предмет были оценки от 2 до 6 баллов, с русским языком обучения - 31,2%. Однако во второй половине года эти учащиеся были оценены положительными оценками, так как в противном случае они не были бы допущены к сдаче экзамена на аттестат зрелости.

«Я бы хотел акцентировать, что в прошлом году таких кандидатов, которые бы в первое полугодие по литовскому языку и литературу получили бы 2 или 3 балла, не было — они не рисковали сдавать государственный экзамен», - сказал Г.Казакявичюс.

Он также отметил, что для выпускников из школ с преподаванием на языке меньшинства облегчены стандарты оценки: они могут сделать в два раза больше ошибок. Например, при оценке грамматики или лексики учащимся литовских школ дается возможность сделать 7, а учащихся школ нацменьшинств - 15 ошибок, при оценке стиля и логики — соответственно 21 и 31, правописания - 13 и 26.

Больше уроков литовского языка

Вице-министр также сравнил, что число уроков по литовскому языку и литературе у этих учащихся, по сравнению с выпуском 2013 года, увеличилось. «Тут можно так сказать: выпускники школ национальных меньшинств, которые сдавали экзамен в 2017 году, обучались литовскому языку и литературе дополнительно 1 год и 3 месяца», - подсчитал вице-министр.

Он акцентирует, что преподавание литовского языка в школах национальных меньшинств увеличивалось с 2011 года и теперь учащиеся 5-10 классов во всех школах Литвы имеют равное количество уроков. «Так что времени хорошо выучить литовский язык, особенно в этих классах, достаточно», - говорит вице-министр.

«В начальных классах сейчас литовский язык и литература преподается 3-4 часа в неделю, но, начиная с этого года, были добавлены еще 2-3 часа. Одновременно у школ есть возможность добавить дополнительные часы преподавания литовского языка: некоторые их используют, другие — нет. Что касается учителей, то на данный момент их хватает. Кроме того, внимание уделяется развитию квалификации учителей, работающих в школах с преподаванием на языке меньшинства», - говорит чиновник.

В министерстве подчеркивают, что с сентября этого года все основные и начальные школы будут работать по новой единой для всех программе по литовскому языку и литературе. Некоторые учителя в школах национальных меньшинств по единым программам базового образования начали работать с 2016 года.

«Учителя, работающие в школах с преподаванием на на языке меньшинства, прошли обучение, были разработаны новые учебные программы, методические рекомендации. В сентябре каждый первоклассник в таких школах получит вспомогательную книгу - новый букварь, который поможет лучше научиться читать и писать. Книга находится в стадии доработки, она будет выпущена тиражом в 3 000 экземпляров», - говорит вице-министр.

По его словам, учителя также получат новое специальное издание «Как обучить литовскому языку посредством всех предметов». Как ожидается, книга выйдет в начале октября.