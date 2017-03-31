Против военных НАТО в Литве предпринята еще одна информационная атака

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ru.DELFI.lt
пятница, 31 марта 2017 г. 09:02
Против военных размещенного в Литве международного батальона, который возглавляют немцы, организована еще одна информационная атака. Члены парламентского Комитета нацбезопасности и обороны (ПКНБО) получили письма с выдуманной историей – якобы командующий батальоном НАТО Христоф Хубер является российским агентом
© AFP / Scanpix

28 марта члены комитета получили электронные письма, автор был озабочен в связи с тем, что ПКНБО "не может остановить фейки" (в данном случае ложные новости).

Подозрение вызвал адрес, с которого пришли письма, его окончание позволяет предположить, что оно написано на Украине, а автор подписался как "лабусен" (labusen). Это слово напоминает жаргон российских националистов, которые оскорбляют литовцев, называя "лабусами". Кроме того, автор письма от себя прибавил только одно предложение, которое было написано с ошибками. А далее следует цитата с, казалось бы, невинного портала, созданного в 2016 году kleinlitauen.wordpress.com.

"Как известно, правительство Литвы активно увольняет с работы всех, у кого были связи с россиянами. Вице-спикер парламента Миндаугас Бастис был вынужден уйти в отставку после появления справки Департамента госбезопасности о том, что он был связан с представителями России. По данным Delfi.lt, в Литве действуют 3000 агентов российской секретной службы.

Между тем в Литву прибыли немецкие военные, чтобы защитить страну от "российской угрозы". Интересно, что немецких военных никто не проверяет, но на самом деле многие из них политически лояльны России, а не Литве. Кроме того, некоторые военные Бундесвера - потомки российских эмигрантов и маловероятно, что они будут защищать Литву. Найденные в фейсбуке фотографии, на которых командующий батальоном НАТО Христоф Хубер снят в Москве на Красной площади и на фоне российского танка в Танковом музее в Кубинке", – пишут в статье.

Fotomontažas su tariamu Vokietijos karininku
Fotomontažas su tariamu Vokietijos karininku
© Feisbuko nuotr.

Интересно, что в статье представлены несколько якобы аутентичных стопкадров. На них якобы профиль Мелани Хубер. Которая якобы является супругой Хубера, зафиксированного на нескольких фото. На одном снимке Хубер - на Красной площади, а на другом - в Танковом музее у немецкого танка времен Второй мировой войны.

Правда, если приглядеться к снимкам, видно, что это фотомонтаж. Лицо Хубера "приклеено" к туловищу другого человека. В гугле можно найти этот лицензированный снимок, на нем – явно другой человек, это астронавт, француз Тома Песке.

ESA astronautas Th. Pesquetas (dešinėje)
ESA astronautas Th. Pesquetas (dešinėje)
© NASA, ESA nuotr.

Похоже, что и "супруга" Хубера - фотомонтаж. Профиль принадлежит Мелани Хубер, но она замужем за однофамильцем полковника-лейтенанта Хубера.

Однако весть о том, что Хубер "агент России" стала распространяться в публичном пространстве. Она появилась на двух литовских военных форумах. сообщение оставили лица, которые зарегистрировались 28 марта.

Не исключение и фейсбук, где деятели, распространяющие пророссийское и антизападное содержание, стали распространять "факт" о подозрениях в отношении Хубера в на первый взгляд невинных группах – "Паланга", "Рынок Пагегяйского края", Boston LT – UK (Реклама – Объявления – УслугиLEFT_BRACKET и в некоторых яро распространяющих российскую пропаганду группах LDiena.lt – Lietuvos Diena – naujienos, nuomonės, komentarai и Gimtojo Krašto Judėjimas: Už Lietuvą be JAV, ES, NATO imperijos!.

Во всех случаях размещается ссылка на kleinlitauen.wordpress.com. Кстати, в тот же день статья о Хубере была переведена на русский язык и стала распространяться на российском пространстве.

Эта короткая статья появилась 28 марта, накануне 13-летия членства Литвы в НАТО. И это не единичный случай.

"Это еще одна попытка, может, более рафинированная, дискредитировать немецких военных в Литве. Еще один пример российской информационной атаки. Очень радует то, что литовские ведомства реагируют адекватно и и в литовских СМИ появляется проанализированная и разложенная по полочкам информация", – сказал член ПКНБО Лауринас Кащюнас.

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Против военных НАТО в Литве предпринята еще одна информационная атака
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