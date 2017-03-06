Протестовавшая у парламента Литвы украинка оказалась в больнице

Жившая в палатке у здания литовского парламента украинка Иолана Слушнис оказалась в больнице. Напомним, что женщина требовала правосудия, хотела, чтобы правоохрана провела повторное расследование ее дела. По словам брата и друзей женщины, она больше недели ничего не ела.

Слушнис обосновалась у парламента 22 февраля. Ее цель - обратить внимание на свои проблемы, которые начались из-за мужа афериста.

Брат женщины Евгений Семчук сказал DELFI, что его сестру в Сантаришкскую клинику увезли 5 марта, в 17.40 ч.

"Она уже 8-9 дней ничего не ела. В субботу вечером, около 22 ч., ей вызвали скорую, поскольку она упала на улице. Приехали врачи, взяли анализы и сказали, что кровь очень густая, из-за голодовки замедлена циркуляция. Она только пила чай с сахаром, ничего не ела. Врач сказал мне – ты брат, заботься о ней, чтобы она не умерла. Говорит, иди в воскресенье с утра в аптеку и купи ромашкового чая и изюма, свари ей из этого компот. Там будет глюкоза, которая сделает кровь жиже, тогда она сможет выжить", - рассказал обеспокоенный мужчина.

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Утром он приступил к осуществлению указаний врача, сделал такой чай. После того как Иолана выпила его, она стала жаловаться на учащенное сердцебиение и боли.

"Тогда она легла и сказала, что не чувствует левую сторону тела. Я вызвал врачей, они спрашивают, давал ли я сахар. Я ведь делал все, как сказали, но ей этой жидкости было много, кровь стала очень жидкой. Тогда они решили везти ее в больницу – надо. Она не могла оставаться на улице", - рассказал он.

По сведениям Семчука, в больнице восстанавливают баланс жидкостей и элементов.

Друг Слушнис сказал DELFI, что не знает, что должно произойти, чтобы общество и ответственные ведомства обратили на голодающую женщину необходимое внимание. По его данным, Иолана голодала по-настоящему, не притворялась.

Он отметил, что здоровье женщины находится под угрозой.

"Врачи вчера вечером сказали, что если бы она что-то сейчас съела, то ее сердце остановилось бы. Организм настолько истощен, не осталось никаких необходимых веществ. Она ничего не ела, только пила воду", - сказал он по телефону.

Напомним, что женщина разбила у парламента палатку и намерена жить в ней столько, сколько потребуется, чтобы был возобновлен судебный процесс и разрешена ситуация, в которой она оказалась.

"Я уже не знаю, куда еще обращаться. Я уже обращалась, куда могла. Прошла все законные пути – была и в окружном и в Верховном суде, и в прокуратуре. Сейчас я подала апелляцию в Генеральную прокуратуру, здесь, в Вильнюсе. В Литве это последняя инстанция, которая может решить возобновить процесс", – рассказала женщина.

История И.Слушнис