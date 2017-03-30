"Я планировал и вернуться на автобусе, но правительственный аппарат изменил мои планы, я прилечу как национальная живая ценность в застекленном шкафу, меня везут как хрупкий предмет на самолете", – шутил Мажилис. В Литву он вернется 31 марта вечером.

По словам Мажилиса, туда ему было удобнее ехать на автобусе – он выехал из Каунаса в воскресенье после обеда, а в понедельник рано утром уже был в Берлине и мог идти в архив. "Если бы я летел на самолете, то в аэропорту оказался бы в лучшем случае в полдень, оттуда в гостиницу и т.д. Потерял бы полдня. Мне на автобусе было лучше", – сказал профессор.

Он признал, что более дешевую поездку на автобусе он выбрал из-за финансовой ситуации – в Литве зарплаты ученых небольшие.

Профессор Вильнюсского университета Альфредас Бумблаускас считает, что в Берлине был найден не оригинал Акта 16 февраля, а протокол заседания. Может ли быть так?

"Может. Позвоните Бумблаускасу и скажите, что точно так может быть, и что? Я не собираюсь дискутировать ни с Бумблаускасом, ни с кем-то еще, нужно ко всему относится критически и по-научному. Нельзя кричать, что это оригинал или не оригинал, давайте смотреть и увидим", – сказал Мажилис, который в четверг после обеда с представителями посольства Литвы в Германии отправится в архив МИД Германии.

Мажилис, который нашел в Берлине Акт 16 февраля на немецком и литовском языках сказал, что все документы прекрасно сохранились. По его словам, формат листов немного больше нынешнего A4, а бумага соответствует стандартам того времени.

"Я думаю (состояние - ELTA) очень хорошее, он прекрасно сохранился. Оба прекрасно сохранились", – сказал в эфире передачи на LRT Мажилис.

Профессор заметил, что немецкая и литовская версии совпадают, а литовский текст идентичен известным версиям этого документа, которые были напечатаны на машинке.

"Литовский и немецкий тексты идентичны, но из-за структуры немецкого языка немецкий вариант длиннее, – сказал Мажилис. – Подписи расположены в три столбца, а в литовском - в два".

29 марта Мажилис нашел в архиве и Акт 11 декабря 1917 г., на основе которого и был составлен акт 16 февраля, а в марте 1918 г. Берлин признал Литовское государство.

Служба президента Литвы уже связалась с офисом канцлера Германии Ангелы Меркелы, интересуясь возможностью передачи Акта в Литву.