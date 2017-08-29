Представитель страховой компании BTA Андрюс Жюкялис заметил, что нужно было время для того, чтобы водители привыкли к новому порядку, но сейчас движение на этих перекрестках проходит достаточно слаженно.

"Более ясная разметка обеспечила снижение числа опасных и сложных ситуаций. Именно в этом отношении ситуация изменилась больше всего – за год агентам ни разу не пришлось выяснять, кто виноват в ДТП, экспертам даже не приходилось выезжать на место происшествия. Да, ДТП все еще случаются, из-за несоблюдения безопасного расстояния или когда не пропускают машины, которые едут по главной дороге, однако во всех этих случаях ясно, кто настоящий виновник ДТП", – сказал Жюкялис.

По его словам, во время переходного периода инцидентов было немного больше, чем обычно. Однако со временем ясная разметка внесла больше порядка.

Согласно статистике, ситуация на круговых перекрестках улучшилась. Представитель Вильнюсской мэрии Томас Камайтис сказал, что сократилось и число технических ДТП.

"Исследовав сводки, мы заметили, что ситуация на круговых улучшилась, а число спорных ситуаций уменьшилось в 6 раз, т.е. водители не обращаются в полицию, документы заполняют в страховых компаниях, поэтому в заторах не стоят другие водители", – сказал Камайтис.

По его словам, перемены в ближайшее время планируются и на других аварийных круговых перекрестках. На круговом перекрестке на вокзале уже начаты соответствующие работы,еще два перекрестка ждут перемен.

"Сейчас моделируем перемены на двух круговых перекрестках – у Литовского эдукологического университета и на проспекте Саванорю. Уже проводятся соответствующие работы у железнодорожного вокзала. Там сужают проезжую часть, оборудуют приподнятые пешеходные переходы с островками безопасности, так концентрируют распределение транспорта", – рассказал о планах Камайтис.