Пропавшая Ева Страздаускайте убита, задержаны четверо подозреваемых

В пятницу вечером генеральный комиссар полиции Линас Пярнаваc созывает срочную пресс-конференцию, в ходе которой обещает рассказать больше о задержанных подозреваемых по делу об исчезновении Евы Страздаускайте.

Еще перед заявлением полиции телеканал INFO TV сообщил, что по данным источников, Ева Страздаускайте мертва.

"Полиции, наконец, удалось выяснить обстоятельства происшествия. В данный момент задержаны 4 подозреваемых. С сожалению, живой девушку обнаружить не удалось. Убитая она была найдена в Кедайняйском районе", - говорит Л.Пярнавас.

По его словам, первоначальная версия подтвердилась - девушка была похищена. Подозревают, что целью был автомобиль.

"Хронология событий была такой: у Электренай было имитировано ДТП, в ходе которого девушку и автомобиль похитили. Данные показывают, что девушка была убита в тот же вечер", - утверждал Л.Пярнавас.

Он сказала, что получил тысячи сообщений от граждан, благодарит их и принимавших участие в расследовании сотрудников полиции.

Тело Е.Страздаускайте было обнаружено закопанным в земле.

"23-26 лет. Судимы за воровство, ограбление, нарушение общественного порядка", - рассказывал о подозреваемых Л.Пярнавас.

Он сказал, что обстоятельства будут уточнены после опроса подозреваемых. Пока нет данных о том, что подозреваемые были одеты в форму полиции.

"Первоначальные данные показывают, что было имитировано дорожное происшествие", - повторил Л.Пярнавас.

Он отрицал, что полиция сообщала о том, что у девушки были вещи, которые могли заинтересовать нападавших. По всей видимости основным объектом, по первоначальным данным, был автомобиль.

Еще перед пресс-конференцией глава Бюро криминальной полиции Роландас Кишкис подтвердил DELFI, что задержаны несколько человек.

В СМИ сообщали о задержании одного подозреваемого, в связи с чем гадали, сотрудничает ли задержанный с правоохранительными органами. Утверждалось, что вероятнее всего, Е.Страздаускайте уже мертва.

Представители полиции в разговоре с DELFI отрицали задержание подозреваемого, но нескольким позже глава БКП подтвердил, что есть задержанный, даже не один. Полагают, что на девушку напали из-за дорогого автомобиля Audi A7.

По словам генерального комиссара, подозреваемые задержаны. Он сказал, что пока не может комментировать, как все произошло.

Л.Пярнавас признал, что виновных может быть и больше. Однако он признал, что они задержаны в Литве.

Где закопано тело было установлено в ходе следствия.