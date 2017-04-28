Прокуроры завершили расследование в отношении двух подозреваемых по делу 13 января

В пятницу Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что завершила досудебное расследование в отношении еще двух подозреваемых по делу о событиях 13 января 1991 года.

В ближайшие два месяца с материалами расследования смогут ознакомиться лица, признанные пострадавшими в деле.

Представитель прокуратуры по связям с общественностью Элена Мартинонене сообщила BNS, что два упомянутых подозреваемых являются гражданами России. Их подозревают в преступлениях против человечности и в военных преступлениях.

"Суд над подозреваемыми состоится без их присутствия", - сказала Э. Мартинонене.

Представитель прокуратуры отказалась называть имена подозреваемых. Расследование в отношении их было отделено от основного дела о событиях 13 января в 2014 году. В этом отдельном деле всего было девять подозреваемых.

Генпрокуратура сообщила, что в отношении оставшихся семи лиц принято решение еще раз выделить их дело и далее собирать доказательства.

Часть дела о событиях 13 января 1991 года уже год рассматривается в Вильнюсском окружном суде. В нем подозрения предъявлены 60 лицам. Всех их, за исключением Геннадия Иванова и Юрия Меля, судят заочно. Большинство обвиняемых проживает в России и Белоруссии, эти страны отказываются предоставить Литве правовую помощь.

Ночью 13 января 1991 года в результате действий советских военных в Вильнюсе у Дома печати, Телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц.

В 1999 году в деле 13 января за создание антигосударственных организаций и другие преступления к лишению свободы было приговорено шесть человек. Они отбыли наказание.

Дело о военных преступлениях и преступлениях против человечности продвинулось вперед после принятия поправок к закону, сделавших возможным заочный судебный процесс.