Прокуроры выясняют, нарушили ли литовские предприятия режим санкций для России?

Прокуроры начали досудебное расследование на предмет того, могли ли литовские предприятия нарушить режим санкций в отношении России.

"Досудебное расследование начато 10 августа этого года", -сказала BNS в пятницу пресс-атташе Генпрокуратуры Рита Стундене.

В Литве за нарушение режима международных санкций предусмотрены штраф, арест или лишение свободы на срок до пяти лет. В регламентирующей это статье Уголовного кодекса также предусмотрено, что в результате нарушения режима санкций должен быть причинен большой урон интересам Литвы.

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Прокуроры начали досудебное расследование после обращения МИД. МИД, в свою очередь, отреагировал на информацию в деловой газете Verslo zinios о том, что из-за применяющихся к России санкций испытывают затруднения и несколько литовских компаний, которые развивали деятельность в аннексированном Россией в 2014 году Крыму.

В публикации упоминаются одна из крупнейших в Литве компаний по развитию недвижимости Hanner, контролируемое Витаутасом Лаурутисом и панявежской компанией Pluosto linija зарегистрированное в Крыму предприятие Pluosto linija, а также контролируемая Раймондасом Туменасом компания BT Invest.

Пресс-атташе прокуратуры сказала, что расследование проведет Служба расследования финансовых преступлений.

Евросоюз (ЕС) ввел санкции в отношении России в 2014 году после того, как РФ аннексировала Крым и стала поддерживать сепаратистов на Востоке Украины.

Санкции предусматривают, что в страны - члены ЕС запрещен импорт продуктов происхождением из Крыма и Севастополя.

Кроме того, гражданам и компаниям стран-членов ЕС запрещено инвестировать в Крым и Севастополь: покупать там недвижимость, финансировать действующие в Крыму компании, предоставлять услуги туристической деятельности, а также поставлять в этот регион товары и технологии транспортного, телекоммуникационного, энергетического, добывающего секторов.