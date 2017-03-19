Прокуроры расследуют уму непостижимые действия чиновников

Паневежские прокуроры расследуют действия чиновников мэрии Купишкского района, которые не заметили, что в одной из многодетных семей практикуется сексуальное насилие и инцест.

Именно чиновники позволили бедствующим лицам, которые не могут позаботиться сами о себе, воспитывать детей. Прокуроры расследуют факт возможного невыполнения служебных обязанностей.

DELFI уже писал о проблеме в Купишкисе: в многодетной семье отчим сексуально использовал несовершеннолетнюю умственно отсталую девочку, а браться – сестру. Только через несколько лет все было прекращено.

Совершеннолетний брат девочки был приговорен к 6 годам лишения свободы, а несовершеннолетний от уголовной ответственности был освобожден – попал в центр социализации. За насилие над умственно отсталой девочкой был осужден ее отчим. Эта девочка сейчас находится в детском доме и воспитывает ребенка. Ребенка от друга родила и 16-летняя ее сестра.

В Паневежской окружной прокуратуре в ноябре прошлого года было начато расследование в связи с возможным невыполнением служебных обязанностей. Семьей занимались специалисты отдела по защите прав ребенка мэрии Купишкского района.

Представитель Паневежской окружной прокуратуры Раса Стунджене сказала DELFI, что расследование было начато после того как поступил документ от контролера службы по правам ребенка Эдиты Жиобене. В документе оценили действия работников Купишкского отдела, которые, вероятно, не защитили интересы пострадавших детей.

Жиобене деятельность работников этого отдела заинтересовала после того, как в учреждение обратилась старший прокурор Паневежской окружной прокуратуры Нида Грунскене. Она информировала ведомство Жиобене о нескольких расследованиях, в которых пострадавшими признали несовершеннолетних детей. У прокуроров возникли подозрения, что специалисты вероятно не обеспечили защиту прав детей. Расследование продолжается, однако подозрения никому пока не предъявлены.

В ходе расследования с поста по собственному желанию ушла заведующая отделом по защите прав детей Нийоле Урбонавичене. Она была переведена на более низкую должность в другом отделе мэрии.

"Ни я, ни другие социальные работники системы, наверное, никогда не забудут тот ужас, те искаженные отношения в семье из Купишкского района. Малолетняя, которую насиловали брат и сводный брат (совершеннолетний!), забеременевшая от отчима и родившая ребенка несовершеннолетняя, мать, которая заставляла девочек молчать и не выдавать членов семьи... И во главе всего этого страшного шествия... сосед? Собутыльник отца? Нет – местная служба по защите прав детей с теперь уже бывшей заведующей во главе.

Невероятно, но именно эти люди когда-то приняли необдуманное решение – разрешить двоим людям, которые не могли нормально позаботиться даже о себе, воспитывать 16 деток!", – сказала DELFI представитель Caritаs Кристина Мишинене.

"Но ведь все они так любят друг друга!", – отвечают специалисты, когда им указывают на неудачный "эксперимент" над живыми людьми. По словам Мишинене, этот эксперимент не мог увенчаться успехом: у женщин не было ни знаний, ни сочувствия, а контролирующая их администрация мэрии – знала еще меньше и проявляла еще меньше интереса.

"Заплаченная детьми цена за такую халатность взрослых очень велика, они еще долго будут платить ее после того, как отсидят осужденные мужчины и вернутся искать виноватых – "ведь разве из-за таких мелочей нужны суды?" А самое страшное в этой истории, что пострадавшие девочки искренне переживают, что из-за них "папочка, братья" сейчас находятся в тюрьме, ну почему же они не соврали полицейским?! Ведь мамочка так просила... Это цена, которую заплатим мы с вами", – сказала Мишинене.